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Zažili jsme nejluxusnější lázně na Slovensku: Dvouhodinový relax vás vyjde jen na 550 Kč

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Představa, že na chvíli odložím telefon, ponořím se do teplé vody a nemusím vůbec nic, je pro mě jedním z největších lákadel lázní. Areál Aphrodite v Rajeckých Teplicích k tomu navíc přidává antické kulisy, venkovní koupání i sauny. Už samotná podoba areálu slibuje odpoledne, které se vymyká běžnému výletu do bazénu.
Luxusní lázně na Slovensku připomínají antický palác. Dvě hodiny relaxu stojí 550 Kč

Luxusní lázně na Slovensku připomínají antický palác. Dvě hodiny relaxu stojí 550 Kč

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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