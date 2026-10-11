Zažili jsme nejluxusnější lázně na Slovensku: Dvouhodinový relax vás vyjde jen na 550 Kč

Představa, že na chvíli odložím telefon, ponořím se do teplé vody a nemusím vůbec nic, je pro mě jedním z největších lákadel lázní. Areál Aphrodite v Rajeckých Teplicích k tomu navíc přidává antické kulisy, venkovní koupání i sauny. Už samotná podoba areálu slibuje odpoledne, které se vymyká běžnému výletu do bazénu.
Na tomhle místě mě baví spojení malé dovolenkové rozmařilosti s možností přijet jen na pár hodin. Nemusíte si hned dopřát drahý hotelový pobyt. Pokud vás ale láká víkend s masáží, dobrou večeří a výletem do okolí, nabídka je mnohem pestřejší než samotné koupání.
Antika, teplá voda a důvod nikam nepospíchat
Sloupy, antický altánek a bazény zasazené do velkolepé architektury dávají
lázním Aphrodite výraznou tvář. Slavnostní, trochu pohádkovou a dost jinou na to, aby člověk snadněji přestal myslet na seznam povinností. Vnitřní bazény spojují termální koupání s atmosférou antického paláce. Zdobené sloupy, sochy a lehátka kolem vody vytvářejí prostředí pro chvíle klidného odpočinku. Foto: Peter Kalman / Google Maps
V celém komplexu
termálních lázní najdete jedenáct termálních bazénů, přístup do jednotlivých částí ale závisí na typu vstupenky. Vnitřní minerální bazén má podle lázní 37 až 37,5 °C. Venkovní klidový bazén s antickým altánkem nabízí vodu o teplotě 36 až 38 °C a s vnitřní částí ho propojuje průplav.
Možnost zůstat ve vodě a přitom se dostat pod širé nebe mi připadá jako jeden z nejhezčích důvodů, proč sem vyrazit. Zvlášť na podzim, kdy už běžné venkovní koupání většinou nepřipadá v úvahu.
Kdo si chce zaplavat, může využít 25 metrů dlouhý venkovní bazén s vodou o teplotě 28 až 30 °C.
Pro rodiny s dětmi slouží bazén pod skalním převisem s vodopádem. Odpočinek tak nemusí být jen o nehybném posezení v horké vodě. V saunách je čas i na obyčejné lenošení
Saunový svět pokračuje v atmosféře výjimečného místa. Orientálně laděné prostory zahrnují finskou saunu, eukalyptovou, solnou, bylinkovou i mentolovou parní lázeň. Mírnější teplotu nabízí tepidárium, kde se pohybuje mezi 36 a 38 °C. Venkovní koupání v Aphrodite doprovázejí antické sloupy a sochy. Vedle odpočinku v teplé vodě si tu můžete dopřát také plavání pod širým nebem. Foto: Martin Struhár / Google Maps
Ještě víc mě zaujala přírodně pojatá
část Natural Spa. Najdete tu Kelo saunu, biosanárium, infrasaunu i Kneippův chodník se střídáním teplé a studené vody. Relaxační bazén s výplavem ven doplňují hydromasážní trysky a perličková lehátka.
Sympatické mi přišly také
odpočívárny. Jedna nabízí pohled do akvária, druhá výhled na venkovní areál. Právě na takové chvíle bych si nechala dost času. Představa, že mezi saunami jen přebíhám, abych stihla úplně všechno, se s pravým pojetím slova relaxace moc nepotkává. Masáž promění koupání v malé rozmazlování
Den v lázních jsem si zpříjemnila i jednou předem vybranou procedurou. Už samotný výběr byl příjemným dilematem. Vedle klasických masáží mě lákaly aromatické masáže svíčkou, horké lávové kameny i
hammam. Tentokrát jsem si zkrátka chtěla dopřát čas jen pro sebe a nechat se trochu rozmazlovat. Barevná prosklená kupole, zdobené sloupy a pohodlná křesla dotvářejí slavnostní atmosféru Aphrodite. Velkolepé prostředí provází návštěvníky i mimo samotné bazény. Foto: Darnay Adrián / Google Maps
Nakonec jsem si vybrala
aromatickou masáž svíčkou a užívala si příjemné teplo vonného oleje i pomalé tahy masáže. Zavřela jsem oči a nechala myšlenky volně plynout. Nejhezčí na celé proceduře pro mě byla ta vzácná chvíle, kdy jsem nemusela vůbec nic řešit.
Třicetiminutová klasická částečná masáž stojí 40 eur, přibližně 1 000 Kč. Hodinová masáž lávovými kameny vyjde na 80 eur, tedy asi na 2 000 Kč. Páry mohou zvolit 45minutovou
romantickou masáž pro dva za 120 eur, orientačně za 3 000 Kč.
Zajímavý je
balíček Day Spa Natural za 70 eur, přibližně 1 750 Kč. Spojuje tříhodinový vstup do Saunového světa a 30minutovou klasickou masáž pro jednu osobu. Balíčky Day Spa vyžadují rezervaci a musíte je využít během jednoho dne. Kolik stojí vstupné v roce 2026
Pro krátkou návštěvu jsou nejvýhodnější běžné dny od pondělí do čtvrtka.
Základní dvouhodinová vstupenka do termálních bazénů stojí 22 eur, tedy zhruba 550 Kč. Saunový svět a Natural Spa do ní zahrnuté ale nejsou.
Vstup pro dospělého Cena Orientační cena v Kč Termální bazény na 2 hodiny, pondělí až čtvrtek 22 € 550 Kč Termální bazény na 2 hodiny, pátek až neděle 28 € 700 Kč Termální bazény na celý den 50 € 1 250 Kč Saunový svět včetně termálních bazénů a Natural Spa na 2 hodiny 40 € 1 000 Kč Saunový svět včetně termálních bazénů a Natural Spa na 3 hodiny 50 € 1 250 Kč Přehled vstupného do lázní Aphrodite podle délky návštěvy a zvolených služeb. Ceny v korunách jsou orientační.
Na první návštěvu a příjemné vykoupání podle mě dvě hodiny stačí. Na bazény, sauny i odpočinek na lehátku bych si ale vyhradila alespoň tři hodiny, abych nemusela neustále sledovat čas.
Z pokoje do lázní suchou nohou
Pokud bych sem jela na celý víkend, nejspíše bych využila služby ubytování
čtyřhvězdičkového hotelu Aphrodite Palace. S lázeňským domem ho spojuje prosklený most, takže k bazénům a procedurám nemusíte procházet venkem. Elegantně zařízené pokoje vybízejí k prodloužení lázeňského výletu na celý víkend. Mezi koupáním, procedurami a procházkami si tak můžete dopřát i odpočinek v soukromí. Foto: Jaroslav Kalma / Google Maps
Hotel nabízí
pokoje Comfort, Superior a De Luxe i prostornější apartmány. Vybrat si tak můžete podle toho, kolik prostoru a pohodlí si chcete během pobytu dopřát. Pokoje Superior mají manželskou postel, zatímco De Luxe nabízejí dvě široká oddělená lůžka. Obě kategorie doplňuje klimatizace a mramorová koupelna.
Ubytování přitom nekončí u jediného hotelu. K lázním patří také čtyřhvězdičkový Aphrodite, pětihvězdičkové Royal Apartments a
tříhvězdičkové objekty Malá Fatra a Vila Margaréta. Při výběru bych kromě vzhledu pokoje porovnávala také jeho polohu vůči bazénům a služby zahrnuté v konkrétní nabídce.
Pro představu o rozpočtu:
P okoj Comfort pro dvě osoby v Aphrodite Palace s polopenzí stojí od 7. dubna do 23. prosince 2026 v pracovním týdnu 340 eur za noc, o víkendech a svátcích 350 eur. Orientačně tedy 8 500 nebo 8 750 Kč za pokoj a noc. Místní daň se platí zvlášť.
V ceně je
zahrnutý vstup do termálních bazénů, Saunového světa a Natural Spa. Běžní hoteloví hosté je mohou využívat od ubytování po 14. hodině až do 14 hodin v den odjezdu. Pokoj je ovšem třeba opustit do 11 hodin. Večeře v palácovém interiéru i posezení u jezírka
Také
restaurace Aphrodite Palace drží velkolepý styl resortu. Mramor, onyx a zlaté prvky doplňují nabídku mezinárodní kuchyně a domácích specialit. Snídaně i večeře se podávají formou bufetu. Odpočinek nemusí končit odchodem z bazénů. Jezírko u restaurace Bašta láká k příjemnému posezení u vody a v létě také k projížďce na loďce. Foto: Pavol Kriak / Google Maps
Právě
stravování formou polopenze mi pro víkendový pobyt připadá ideální. Ráno si v klidu naplánujete den a večer už nemusíte hledat, kde se najíst. Při výběru pobytu bych si jen ověřila, jaké stravování konkrétní balíček zahrnuje.
Na samostatný oběd nebo večeři láká také
restaurace Bašta na jezírku. Nabízí rybí speciality i tradiční slovenská jídla. V létě provozovatel nabízí také projížďky na loďkách. Z lázní za výhledy, hradem i malovanými domky
Na Rajeckých Teplicích se mi líbí i
možnost spojit wellness s pohybem. Jeden den věnovat lázním, a druhý pak vyrazit na výlet. Případně si dopoledne udělat výlet a teprve potom zamířit do lázní.
Podle nálady můžete zvolit například: Poluvsianskou skalní jehlu: Přírodní památka leží v Poluvsí, části Rajeckých Teplic. Hodí se jako menší zastávka při poznávání okolí. Naučnou stezku směrem na Porúbku: Vede kolem skalní jehly přes oblast Slnečných skal směrem k Turské skále. Hrad Lietava: Rozsáhlá zřícenina na skalním hřebeni mezi obcemi Lietava a Lietavská Svinná potěší milovníky historie a výhledů. Čičmany: Za dřevěnicemi s bílými ornamenty už je vhodné naplánovat samostatný výlet. Nabízejí úplně jinou atmosféru než lázeňský areál. Pobyt v Rajeckých Teplicích si můžete zpestřit výletem na hrad Lietava. Rozsáhlá zřícenina láká na procházku mezi středověkými zdmi i výhledy do okolní krajiny. Foto: Bronislava / Google Maps
Právě možnost vybírat si mezi koupáním, jídlem a okolní přírodou dělá z lázní Aphrodite
lákavý cíl i na více dní. Praktické otázky před návštěvou 1) Musím být ubytovaná, abych mohla do bazénů?
Nemusíte, vstupenky jsou dostupné i veřejnosti. Provozní doba je denně od 9 do 22 hodin.
2) Co si vzít s sebou?
K základní bazénové vstupence se neposkytuje osuška, prostěradlo ani župan. Vlastní osušku proto přibalte.
3) Mají děti přístup všude?
Ne. Některé bazény mají věková omezení a po 17. hodině mohou do Natural Spa pouze osoby starší 16 let.
4) Kde zjistím případná omezení provozu?
Před cestou doporučuji zkontrolovat aktuální oznámení na oficiálním webu lázní. Kvůli údržbě mohou být některé bazény dočasně uzavřené.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, spa.sk, rajeckadolina.sk, rajecke-teplice.cz