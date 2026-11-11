ANATOMIE MOCI #3: Premiér přišel na schůzku. Muž, kterého sám vybral, ho během ní zbavil funkce

Když australský premiér Gough Whitlam 11. listopadu 1975 dorazil do Government House v Canbeře, měl před sebou nepříjemné, ale z jeho pohledu stále řešitelné politické jednání. Jeho vláda se už několik týdnů přetahovala s opozicí o schválení peněz na provoz státu.
Whitlam chtěl generálnímu guvernérovi Johnu Kerrovi doporučit vypsání voleb do poloviny Senátu, které podle něj mohly pomoci změnit poměr sil a vyřešit parlamentní patovou situaci.
Kerr měl ovšem připravený úplně jiný plán. Zatímco premiér přicházel řešit budoucnost své vlády, generální guvernér už byl rozhodnutý tuto vládu ukončit. Krátce po začátku schůzky předal Whitlamovi dopis, kterým jej zbavoval funkce předsedy vlády. Rozhodnutí se vztahovalo i na jeho ministry.
Byla to mimořádná situace hned z několika důvodů. Whitlam nebyl poražen hlasováním o nedůvěře v dolní komoře parlamentu. Nebyl ani odsouzen za trestný čin nebo zbaven funkce nějakým zvláštním soudním řízením. O jeho odchodu rozhodl jediný muž, který nebyl přímo zvolen voliči a kterého do úřadu generálního guvernéra v roce 1974 doporučil právě Whitlam.
Během několika hodin měla Austrálie nového premiéra, parlament mířil k předčasným volbám a země prožívala ústavní krizi, o níž se historici a právníci přou ještě po více než půlstoletí.
Bývalý australský premiér Gough Whitlam, FOTO WIKIMEDIA COMMONS CC BY-SA 4.0
Premiér, který chtěl změnit Austrálii
Abychom pochopili, proč byl Whitlamův pád tak výbušný, musíme se vrátit do roku 1972. Tehdy Australská strana práce, známá jako Labor Party, vyhrála federální volby a po 23 letech ukončila vládu konzervativnější koalice. Do čela země se postavil Gough Whitlam, politik s ambiciózním reformním programem.
Jeho vláda prosazovala rozsáhlé změny ve zdravotnictví, vzdělávání, sociální politice i občanských právech. Zavedla základy všeobecného systému zdravotního pojištění Medibank, předchůdce dnešního Medicare, zrušila vysokoškolské školné a pokračovala v odstraňování diskriminačních prvků australské imigrační politiky. Významně zasáhla také do zahraničněpolitického směřování země.
Reformní tempo však provázely hospodářské problémy, inflace, konflikty uvnitř vlády a politické skandály. Zvlášť závažnou se stala takzvaná Loans Affair, aféra kolem pokusů získat rozsáhlé zahraniční půjčky na financování vládních projektů. Opozice ji využívala jako důkaz, že kabinet nezvládá správu veřejných financí.
Whitlam přesto zůstával premiérem s podporou většiny poslanců Sněmovny reprezentantů. A právě tato skutečnost byla rozhodující pro jeho přesvědčení, že má právo ve vládnutí pokračovat.
Australský politický systém totiž vychází z britské parlamentní tradice. Předseda vlády se opírá především o důvěru dolní komory parlamentu. Na rozdíl od amerického prezidenta není samostatně volenou hlavou výkonné moci s pevně zaručeným čtyřletým mandátem. Jeho politická legitimita závisí na parlamentní většině.
Jenže Austrálie převzala britský parlamentní princip a spojila jej s federálním uspořádáním, které dalo mimořádně významné pravomoci také Senátu. Právě v tomto spojení se skrýval problém.
Senát našel způsob, jak vládě zastavit peníze
Australský parlament má dvě komory. Ve Sněmovně reprezentantů se rozhoduje především o tom, kdo sestaví vládu. Senát představuje jednotlivé státy federace a má rozsáhlé legislativní pravomoci.
Australská ústava v článku 53 stanoví, že Senát nemůže předkládat zákony o přidělování veřejných peněz ani o ukládání daní. U některých rozpočtových zákonů také nemůže přímo měnit jejich obsah. To ale neznamená, že je musí schválit.
Senát může jejich přijetí odmítnout nebo odložit. A právě tuto možnost využila opozice vedená Malcolmem Fraserem.
V říjnu 1975 opoziční koalice oznámila, že nebude souhlasit se schválením rozpočtových předpisů zajišťujících financování vlády, pokud Whitlam nepřistoupí na předčasné volby do Sněmovny reprezentantů.
Nešlo jen o symbolické gesto. Australský stát potřeboval parlamentem schválené prostředky na vyplácení zaměstnanců a zajišťování veřejných služeb. Bez nového rozpočtového oprávnění by se vláda postupně dostala do situace, kdy by nemohla své běžné závazky financovat.
Whitlam tvrdil, že opozice zneužívá pravomoci horní komory k tomu, aby odstranila vládu, která má stále důvěru dolní komory. Fraser naopak argumentoval tím, že vláda kvůli skandálům a hospodářskému řízení ztratila politickou důvěryhodnost a voliči by měli rozhodnout o jejím dalším osudu.
Situaci zkomplikovaly také dvě změny senátorských mandátů. V roce 1975 byli v Novém Jižním Walesu a Queenslandu do uvolněných míst po labouristických senátorech jmenováni kandidáti, kteří nebyli členy Labor Party. Politická rovnováha v Senátu se tím změnila a opozice získala možnost financování vlády blokovat. Tento postup byl tehdy podle platných pravidel možný, ale narušil dosavadní politické zvyklosti. Pozdější ústavní změna z roku 1977 pravidla pro obsazování podobně uvolněných míst zpřesnila.
V říjnu a listopadu se konflikt vyostřoval. Vláda nemohla získat potřebné financování, opozice odmítala ustoupit a premiér trval na tom, že není povinen vypsat předčasné volby do dolní komory.
Tehdy do sporu vstoupil člověk, od kterého se za běžných okolností očekávalo především nestranné plnění ústavních povinností.
Zástupce královny, který měl být nad politickým bojem
Austrálie je od roku 1901 federací a konstituční monarchií. V roce 1975 byla její panovnicí Alžběta II., která současně vládla jako královna Spojeného království. Australská koruna přitom představovala samostatnou ústavní instituci, nikoli podřízenost australské vlády britskému kabinetu.
Panovnici v Austrálii zastupoval generální guvernér. A tím byl od roku 1974 bývalý soudce a právník John Kerr.
Funkce generálního guvernéra může z evropského pohledu připomínat převážně ceremoniální úřad. Generální guvernér formálně jmenuje ministry, schvaluje zákony a vykonává další ústavní úkony. Za běžných okolností však jedná na doporučení demokraticky odpovědných představitelů vlády.
Jenže australský systém zná také takzvané reserve powers, tedy rezervní pravomoci. Jde o výjimečné možnosti jednání, které generální guvernér může za určitých okolností uplatnit bez běžného ministerského doporučení.
Jejich přesný rozsah a podmínky použití nejsou v ústavě jednoduše vypsány jako přehledný seznam. Vycházejí z kombinace psaného práva, výkladu ústavy a historických ústavních zvyklostí.
A právě zde se objevila zásadní otázka: Může generální guvernér odvolat premiéra, který má stále podporu většiny dolní komory parlamentu, pokud jeho vláda nedokáže získat rozpočtové prostředky?
Kerr byl přesvědčen, že za určitých okolností ano. Obával se, že pokračující blokáda financování přivede zemi do vážné ústavní a správní krize. Zároveň měl obavy, že pokud by svůj záměr Whitlamovi předem oznámil, premiér by mohl požádat královnu o jeho odvolání dříve, než sám zasáhne.
Generální guvernér svůj postup konzultoval s několika právními autoritami. Dne 10. listopadu, pouhý den před rozhodujícím setkáním, získal písemné stanovisko předsedy australského Nejvyššího soudu Garfielda Barwicka, který jeho právo vládu odvolat podpořil.
Tato konzultace se ovšem sama stala předmětem kritiky. Barwick nebyl soudem rozhodujícím spor v řádném řízení a otázkou zůstávalo, zda bylo vhodné, aby úřadující předseda Nejvyššího soudu poskytoval generálnímu guvernérovi takové individuální poradenství.
Kerr měl nyní právní stanovisko, vlastní přesvědčení a připravený postup. Whitlam naproti tomu stále věřil, že zásadní ústavní kroky musí generální guvernér činit podle doporučení premiéra, který má důvěru Sněmovny reprezentantů. Oba muži se následující den setkali.
Jeden dopis a premiérská funkce skončila
Dne 11. listopadu 1975 přibližně ve 13 hodin přišel Gough Whitlam do Government House. Chtěl generálnímu guvernérovi předložit doporučení k vypsání voleb do poloviny Senátu.
John Kerr mu však místo toho předal formální dopis, kterým ukončil jeho jmenování předsedou vlády. Opřel se přitom o článek 64 australské ústavy, který upravuje jmenování a působení federálních ministrů.
Whitlamovo odvolání nebylo výsledkem parlamentního hlasování ani soudního rozhodnutí. Kerr se rozhodl využít svou výjimečnou ústavní pravomoc a odstranit vládu, kterou považoval za neschopnou zajistit financování státního aparátu a ochotně řešit vzniklou krizi volbami. Ještě téhož dne jmenoval prozatímním premiérem opozičního vůdce Malcolma Frasera.
Fraser dostal podmínky. Musel zajistit schválení rozpočtových zákonů a doporučit rozpuštění obou komor parlamentu, aby se mohly konat nové federální volby. Současně se zavázal, že jeho prozatímní vláda nebude před volbami prosazovat nové politické programy ani činit zásadní personální změny.
Následovalo několik hodin, během nichž se australský ústavní systém dostal do mimořádně neobvyklé situace. Senát, v němž měla opozice potřebné hlasy, rychle schválil rozpočtové zákony. Finanční blokáda tak skončila.
Jenže ve Sněmovně reprezentantů se odehrálo něco ještě pozoruhodnějšího. Poslanci vyjádřili Fraserovi nedůvěru a požadovali, aby se Whitlam vrátil do funkce premiéra. Hlasování skončilo poměrem 64 ku 54. Znamenalo to, že nový předseda vlády neměl podporu dolní komory, zatímco odvolaný premiér ji stále měl.
Předseda Sněmovny reprezentantů Gordon Scholes se pokusil dostat toto rozhodnutí ke generálnímu guvernérovi. Schůzka však byla stanovena až na 16.45. Mezitím už bylo rozhodnuto o rozpuštění parlamentu a příslušné prohlášení bylo vydáno v 16.30.
Dolní komora tak nestačila své rozhodnutí prosadit do dalšího postupu generálního guvernéra.
Právě tato posloupnost událostí patří k nejspornějším momentům celé krize. Austrálie měla na několik hodin premiéra, kterého jmenoval představitel koruny, přestože parlamentní komora odpovědná za důvěru vládě výslovně požadovala jeho odchod.
Austrálie byla v šoku. Whitlam promluvil před parlamentem
Když se zpráva o Whitlamově odvolání rozšířila, vyvolala demonstrace a prudké politické reakce.
Před budovou tehdejšího parlamentu v Canbeře se shromáždili lidé, kteří se dožadovali vysvětlení. Oficiální tajemník generálního guvernéra David Smith přečetl prohlášení o rozpuštění parlamentu. Na schodech poté vystoupil sám Whitlam.
Jeho projev se stal jedním z nejslavnějších okamžiků australských politických dějin. Ironicky připomněl tradiční monarchistické zvolání o ochraně královny a obrátil je proti generálnímu guvernérovi. Vyzval také své příznivce, aby si zachovali rozhořčení a energii do následujících voleb.
Zatímco Kerr hájil svůj postup jako způsob, jak vrátit rozhodnutí do rukou voličů, Whitlam jej považoval za zásah proti základnímu principu parlamentní demokracie. A oba postoje měly svou ústavní logiku.
Kerr argumentoval tím, že vláda, která nedokáže zajistit schválení prostředků na fungování státu, nemůže donekonečna pokračovat bez řešení. Whitlam namítal, že právo rozhodovat o existenci vlády náleží především Sněmovně reprezentantů, nikoli opozici v Senátu ani nevolenému generálnímu guvernérovi.
Konečné politické rozhodnutí však nakonec skutečně učinili voliči. Dne 13. prosince 1975 se konaly federální volby. Fraserova koalice v nich získala výraznou většinu a Whitlamova Labor Party utrpěla těžkou porážku.
Výsledek potvrdil Fraserovu pozici v čele vlády. Neuzavřel však otázku, zda bylo Kerrův zásah možné považovat za správný výkon ústavních pravomocí. Vyhrané volby totiž samy o sobě neodpovídají na otázku, zda cesta, která k nim vedla, respektovala všechny ústavní principy a zvyklosti.
Věděla o tom britská královna?
Jedním z nejdéle diskutovaných rozměrů celé aféry byla úloha Buckinghamského paláce.
Generální guvernér byl zástupcem australské panovnice, kterou byla v roce 1975 Alžběta II. Vznikala proto přirozená otázka, zda královna o plánovaném odvolání premiéra věděla, zda s ním souhlasila, nebo dokonce zda Kerr dostal z Londýna nějaké pokyny. Po desetiletí se debaty opíraly o veřejná vyjádření, vzpomínky účastníků a neúplně dostupné dokumenty.
Zásadní posun nastal až v roce 2020. Po právním sporu, který iniciovala historička Jenny Hockingová, byly veřejnosti zpřístupněny takzvané Palace Letters, soubor 212 dopisů z let 1974 až 1977 mezi Kerrem a Buckinghamským palácem.
Šlo především o korespondenci s Martinem Charterisem, osobním tajemníkem královny. Dokumenty ukázaly, že Kerr s palácem komunikoval o australské politické situaci i o možných ústavních pravomocích generálního guvernéra. Tato komunikace byla podrobnější, než se dříve veřejně vědělo.
Zároveň však dopisy nepotvrdily představu, že by Alžběta II. Kerrovi přikázala Whitlama odvolat. Kerr ve své zprávě ze dne 11. listopadu uvedl, že palác předem neinformoval o samotném rozhodnutí, protože odpovědnost za tento krok považoval za vlastní.
Později vysvětloval také svůj strach z případného zásahu premiéra proti němu samotnému. Obával se situace, v níž by Whitlam mohl požádat královnu o jeho odvolání a vytvořit přímý konflikt mezi premiérem a generálním guvernérem.
Zveřejněná korespondence tak některé spekulace oslabila, ale současně otevřela další otázky. Bylo vhodné, aby generální guvernér před mimořádným zásahem konzultoval své možnosti s představiteli paláce, zatímco demokraticky odpovědnému premiérovi své úmysly nesdělil? A kde přesně leží hranice mezi ústavním poradenstvím a nepřijatelným zapojením monarchie do domácí politické krize?
Odpovědi na tyto otázky se dodnes liší podle toho, jak historici a ústavní právníci hodnotí úlohu panovníka, generálního guvernéra a nepsaných pravidel parlamentní demokracie.
Může se to stát znovu?
Nejpřekvapivější na australské ústavní krizi možná není samotné odvolání premiéra, ale skutečnost, že základní mechanismus, který jej umožnil, nebyl následně odstraněn.
Australská ústava stále dává Senátu možnost odmítnout nebo zablokovat přijetí rozpočtových zákonů. A rezervní pravomoci generálního guvernéra zůstávají součástí ústavního systému.
Od roku 1975 se žádné další podobné odvolání federálního premiéra neodehrálo. To však neznamená, že by se stejný typ ústavního konfliktu stal právně nemožným.
Australské parlamentní vzdělávací instituce výslovně upozorňují, že za určitých okolností by generální guvernér mohl rezervní pravomoci znovu uplatnit. Přesné podmínky a legitimita takového kroku by ovšem byly předmětem stejného druhu právních a politických sporů, jaké vyvolal Kerr v roce 1975.
Ústavní krize také ovlivnila širší australskou debatu o vztahu země k monarchii. Není však jedinou příčinou republikánského hnutí a nelze z ní přímo odvozovat všechny pozdější spory o podobu australského státu.
V roce 1999 Australané v referendu odmítli navrženou změnu ústavy, která by monarchii nahradila republikánským zřízením s prezidentem voleným parlamentem. Austrálie tak zůstala konstituční monarchií.
Whitlamův příběh přesto stále připomíná důležitou vlastnost politických systémů založených na psaných zákonech i nepsaných zvyklostech. Instituce mohou po dlouhá desetiletí fungovat bez vážného konfliktu, protože jejich představitelé dodržují zavedená pravidla jednání. Teprve ve chvíli, kdy se některý z aktérů rozhodne využít pravomoc, která byla dosud považována za výjimečnou, se ukáže, jak pevné tyto zvyklosti skutečně jsou.
John Kerr využil pravomoc, o níž byl přesvědčen, že mu ji ústava poskytuje. Gough Whitlam odmítal, že by ji měl generální guvernér použít proti premiérovi podporovanému dolní komorou. Malcolm Fraser přijal jmenování, přestože ve Sněmovně reprezentantů neměl většinu.
Žádný z těchto tří mužů sám nevytvořil pravidla australského politického systému. Jejich rozhodnutí ale ukázala, jak odlišně lze vykládat jeho hranice.
A právě proto se na 11. listopad 1975 v Austrálii nezapomnělo. Připomněl, že i v zavedené demokracii může nastat okamžik, kdy o budoucnosti vlády nerozhodne jen parlamentní většina, ale také člověk vykonávající pravomoc, o jejímž použití se do té doby téměř neuvažovalo.
V dalším z dílů seriálu Anatomie moci se blíže podíváme zpátky do USA. Pokud si myslíte, že jsme téma tamního uspořádání moci už vyčerpali, mýlíte se. V pátek 13. listopadu se dozvíte víc v článku Jediný prezidentův podpis může změnit chod Ameriky. Co skutečně dokáže výkonné nařízení?
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Zdroje: Kód Enigma [1], National Archives of Australia – The Dismissal, 1975 [2], National Archives of Australia – Letter to Gough Whitlam from Sir John Kerr dismissing him as Prime Minister, 1975 [3], Parliament of Australia – The Dismissal: 50th Anniversary [4], Parliament of Australia – House of Representatives Practice: Double Dissolutions [5], Parliamentary Education Office – Why Did the Governor-General Dismiss Whitlam and Could It Happen Again? [6], National Archives of Australia – The Kerr Palace Letters [7], National Archives of Australia – Letter on the Dismissal of Gough Whitlam from the Speaker to the Queen [8], Australian Government – Gough Whitlam: Dismissal Speech, 11 November 1975 [9], Australian Government – Malcolm Fraser: Statement, 11 November 1975 [10], img ai generated