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Vědci vyvrtali 900 m hlubokou díru do ledu v Antarktidě. Našli ekosystém plný života s neznámými tvory

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Vědci se chtěli dostat k mořskému dnu pod antarktickým ledovcem. Do 900 metrů silné vrstvy ledu proto vyvrtali otvor a spustili do něj kameru. Očekávali bahno a sedimenty, které potřebovali pro svůj výzkum. Místo toho narazili na velký balvan pokrytý podivnými živými organismy
Vědci vyvrtali 900 m hlubokou díru do ledu v Antarktidě. Našli ekosystém plný života s neznámými tvory

Vědci vyvrtali 900 m hlubokou díru do ledu v Antarktidě. Našli ekosystém plný života s neznámými tvory

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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