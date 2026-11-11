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Nejstarší zaznamenaný vtip na světě pochází z Mezopotámie. Dnešnímu člověku vtipný nepřipadá

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Kdybyste mohli cestovat v čase a ocitli se ve starověké Mezopotámii, možná by vás překvapilo, že i tehdy si lidé vyprávěli anekdoty. Otázkou ale je, zda byste jim rozuměli, nebo byste se zasmáli jen nuceně, abyste vypravěče neurazili.
Nejstarší zaznamenaný vtip na světě pochází z Mezopotámie. Dnešnímu člověku vtipný nepřipadá

Nejstarší zaznamenaný vtip na světě pochází z Mezopotámie. Dnešnímu člověku vtipný nepřipadá

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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