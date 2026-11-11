Kde se natáčeli Lyžníci? Podívejte se na filmová místa

Krakonoš a lyžníci, FOTO: Alena Červená, distr. TV Nova Krakonoš a lyžníci, FOTO: Alena Červená, distr. TV Nova Krakonoš a lyžníci, FOTO: Alena Červená, distr. TV Nova Krakonoš a lyžníci, FOTO: Alena Červená, distr. TV Nova
Film Krakonoš a lyžníci z roku 1980 patří k nezapomenutelným komediím naší kinematografie. Snímek o těžkém životě na horách, pašerácích a jednom zcela novém vynálezu z Norska zachycuje dětskýma očima zasněženou atmosféru počátku minulého století. Pro dosažení co nejautentičtějšího prostředí štáb režisérky Věry Plívové-Šimkové zavítal přímo do malebných lokalit Jilemnicka a západních Krkonoš. Koleda a létající prkýnka
Hlavní část lyžařských scén oblíbené zimní komedie se natáčela v těsném okolí Rokytnice nad Jizerou. Právě stará roubená stavení v místní části Rokytno posloužila pro záběry, ve kterých se bratři Jenda a Matěj brodí s tříkrálovou koledou hlubokým sněhem a zjišťují, že je s nápisy předběhl spolužák Trompetr.
Zdejší rokytenské svahy se staly také dějištěm následných lyžařských pokusů na podivných prkýnkách a točila se tu i roztržka mezi dětmi, kterou zdálky sledoval pan učitel. Na mírném návrší nad roubenkami pak dodnes stojí malá historická kaple, v jejímž bezprostředním okolí se odehrávaly scény ze závěrečné slavnosti i netradiční lyžařský závod s hrabětem Weinachem.
Sklářská huť a místní hostinec
Budovu staré huti, kde chlapci s bratrem pomáhali vyrábět sklo, našli filmaři v sousedních Jizerských horách přímo v osadě Jizerka. Dřevěné stavení zde skutečně kdysi sloužilo jako stará sklářská dílna. Dílnu filmového mistra Vichra naopak umístila produkce do nedalekých Roprachtic.
Naproti Vichrově dílně, na zdejší roprachtické faře, pak vznikl filmový exteriér hospody U Trompetra. Samotné vnitřní scény z hostince s nacvičujícími divadelními ochotníky a posedávajícími financy ovšem štáb nasnímal úplně jinde. Ke stolu je filmaři usadili ve starém zájezdním hostinci zvaném Mexiko ve Sklenařicích.
Vesnická škola a setkání s Krakonošem
Velkou roli v ději měl nadšený pan učitel ztvárněný Ondřejem Havelkou. Vesnické děti docházely do školy, jejíž venkovní prostory i vnitřní třídu představuje stará chalupa v Pasekách nad Jizerou. Objekt dříve skutečně plnil školní účely a jedná se o budovu v nejstarší části obce zvané Makov.
Zatímco se děti učily, financové honili v hlubokém sněhu obávaného pašeráka. Filmovou boudu představující jeho lesní úkryt se zbožím postavili autoři přímo pro účely natáčení. Zimní komedie tak plně využila krkonošské exteriéry i zachovalá stavení k vytvoření věrohodné horské vesnice.
Snímek Krakonoš a lyžníci můžete zhlédnout na TV Nova na Nový rok a již nyní na ONEPLAY.
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