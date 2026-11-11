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Kde se natáčeli Lyžníci? Podívejte se na filmová místa

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Oblíbená zimní rodinná komedie Krakonoš a lyžníci se natáčela na Jilemnicku a v Jizerských horách. Poznejte ta nejkrásnější filmová místa v drsné přírodě.
Krakonoš a lyžníci

Krakonoš a lyžníci

Zdroj: FOTO:Alena Červená, distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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