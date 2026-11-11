Masvidal vsadil více než 4 miliony na Hokita proti Ganeovi a ukázal sázenku. Dostal kurz, který nedává smysl

Sáhl si do kapsy, vytáhl složený lístek a položil ho na stůl jako důkaz. Jorge Masvidal, 41letý americký bojovník ve welterové váze (do 77 kg) s bilancí 35-17-0 a bývalý dvojnásobný vyzyvatel o titul UFC, podle serveru MMA Mania oznámil, že vsadil zhruba 4 340 000 Kč (200 000 USD) na outsidera. „Vsadil jsem dům,“ shrnul to sám. Sázenku pak poslal na Instagram, aby ji viděl celý svět. Jenže když redakce MMAmag porovnala popis lístku s větou, kterou k němu řekl, čísla se rozešla.
Papír z kapsy, který měli vidět Poirier s Weidmanem
Výrok padl v podcastu Deep Waters, který vychází na YouTube, u stolu se spolumoderátory Chrisem Weidmanem a Dustinem Poirierem. Podle serveru MMA Mania, který o tom napsal 10. listopadu 2026, tam Masvidal prohlásil: „Vsadil jsem na Hokita 200 tisíc.“ A hned přidal: „Dostal jsem ho pět ku jedné.“ Druhá věta je jádro celé věci, protože popisuje, kolik mu sázka má vynést.
Na stránce pořadu, kterou provozuje CBS Sports, redakce MMAmag dohledala jen obecný formát: pondělní vysílání a střídající se sestavu Dina Thomase, Chrise Weidmana, Jorgeho Masvidala a Dustina Poiriera.
Sázka míří na hlavní zápas turnaje UFC 334, plánovaného na 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden v New Yorku. Titul v těžké váze (do 120 kg) tam obhajuje Ciryl Gane s bilancí 14-2-0 proti Joshi Hokitovi, 28letému Američanovi z Bakersfieldu, který je čtvrtý v pořadí divize a má bilanci 10-0-0. Jenže na lístku stojí jiná čísla, než napovídá věta o pětinásobku.
Kolik by Masvidalovi reálně přistálo na účtu
Podle popisu sázenky, který zveřejnil server MMA Mania, je na lístku vklad 200 000 USD, kurz původně +158 a zvýšený na +400 a celkový návrat 1 000 000 USD. Při kurzu +400 vynese vsazená jednotka čtyři jednotky čistého zisku. Masvidalova věta o pětinásobku proto platí jen tehdy, když se počítá celý návrat i s vlastními penězi.
|Položka
|USD
|Kč
|Vklad podle sázenky
|200 000 USD
|zhruba 4 340 000 Kč
|Čistý zisk při kurzu +400
|800 000 USD
|zhruba 17 362 000 Kč
|Celkový návrat
|1 000 000 USD
|zhruba 21 702 000 Kč
Proč platforma kurz víc než zdvojnásobila, Masvidal nevysvětlil. Server to u svého popisu výslovně uvádí. Pár hodin nato se tentýž lístek objevil jinde a to už u sebe měl čtyři slova a jedno označení.
Proč tenhle příběh neskončil u podcastu
KOMENTÁŘ Papír, který měl u stolu dokázat, že to Masvidal myslí vážně, skončil podle serveru MMA Mania na jeho Instagram Story s označením sázkové platformy Cocobet a popiskem „Nejlepší kurzy na outsidera.“ Tím se gesto posunulo jinam. Osobní sázka je jedna věc, sázka s označením je obsah.
Masvidal může mít vsazeno a zároveň z toho dělat obsah, jedno druhé nevylučuje. U částky za miliony korun by ale vysvětlení, odkud se vzal skok z +158 na +400, nebylo navíc. Zatím jediné, co je na té sázce měřitelné, je její dosah.
V Madison Square Garden se bude účtovat 14. listopadu
Sportovní argument shrnul Masvidal podle serveru MMA Mania takto: „Myslím, že ho Hokit dostane na zem. Může ho zlomit, stát nad ním a mlátit ho.“ Opora pro to existuje, obě Ganeovy porážky v UFC přišly na zemi. Ze souhrnu Sherdogu, který pracuje se statistikami UFCStats, redakce MMAmag vyčetla, že Francis Ngannou proti němu v lednu 2022 na UFC 270 zapsal 4 takedowny z 5 pokusů a 8:29 kontroly. V březnu 2023 ho Jon Jones na UFC 285 ukončil submisí gilotinou v 1. kole v čase 2:04.
Proti tomu stojí Hokit, neporažený, ale v hlavním zápase o titul poprvé.
Papír je tedy venku a mluví svou vlastní řečí. Účet se uzavře 14. listopadu a teprve pak se ukáže, jestli ten lístek platí, nebo jestli zaplatí jen jeho majitel.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek