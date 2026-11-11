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Masvidal vsadil více než 4 miliony na Hokita proti Ganeovi a ukázal sázenku. Dostal kurz, který nedává smysl

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Nejdřív složený papír z kapsy před mikrofonem, pak story na Instagramu. A pak chvíle, kdy si ta čísla někdo přepočítá a zjistí, že nesedí k tomu, co jejich majitel tvrdí.
Masvidal vsadil více než 4 miliony na Hokita proti Ganeovi a ukázal sázenku. Dostal kurz, který nedává smysl

Masvidal vsadil více než 4 miliony na Hokita proti Ganeovi a ukázal sázenku. Dostal kurz, který nedává smysl

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 18:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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