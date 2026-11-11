Političtí vězni komunismu dostávají za každý měsíc vězení 50 Kč, vdovy po popravených 3 000. Od ledna se příplatky zvýší

Senioři, kteří za minulého režimu skončili z politických důvodů za mřížemi, nacházejí každý měsíc na účtu speciální přídavek k penzi. Stát odškodňuje i rodiny popravených nebo vězňů, kteří ve vězení zemřeli. Vdovy a vdovci dostávají k běžnému důchodu navíc tisícové částky. Od 1. ledna 2027 se tyto měsíční příplatky všem oprávněným lidem ze zákona mírně zvednou.
Odškodnění za roky strávené v cele
Základní výše příplatku se počítá podle celkové délky nesvobody. Samotný politický vězeň má podle nařízení z roku 2004 nárok na základ 50 korun za každý započatý měsíc, který strávil ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Měsícem se pro tyto účely rozumí třicet dnů. Vdovy a vdovci po těchto lidech dostávají základ 25 korun za každý měsíc manželova věznění. Děti, které po vězni osiřely, mají nárok na základ 20 korun za měsíc.
Tyto částky se ovšem už od roku 2005 pravidelně valorizují společně s důchody. Dnes proto úřad vyplácí příplatky reálně vyšší. Peníze posílá Česká správa sociálního zabezpečení současně se starobním, pozůstalostním nebo invalidním důchodem třetího stupně. Pokud člověk zrovna žádný z těchto důchodů nepobírá, nárok na pravidelný příplatek ztrácí. Druhou přísnou podmínkou je české státní občanství ke dni podání žádosti. Pro lidi bez českého důchodu zavedl stát v roce 2009 náhradu v podobě jednorázové peněžní částky.
Vdovy a sirotci mají nárok i na pevné sumy
Když komunistický režim člověka popravil nebo vězeň zemřel přímo v cele, stát příplatek vdovám a vdovcům (který činí základ 25 Kč za každý měsíc manželova trestu) navyšuje o pevnou sumu. Základ tohoto navýšení činí 3 000 korun, částka se ale každoročně valorizuje, takže dnes stát vyplácí víc.
Na pevný základ 3 000 korun (který se rovněž průběžně valorizuje) mají nárok i vdovy a vdovci po popraveném, kterým nenáleží onen základní vdovský příplatek za měsíce věznění, a dále vdovy a vdovci po lidech, kteří zemřeli násilnou smrtí způsobenou státní mocí při pokusu o útěk za hranice.
Dětem, kterým v době takového úmrtí rodiče ještě nebylo osmnáct let, posílá úřad vedle valorizovaného základu 20 korun za měsíc věznění rodiče ještě navýšení, jehož základ činí 2 400 korun. Úředníci řeší i situace, kdy člověk splňuje podmínky pro dva různé příplatky najednou. Stát v takovém případě vyplácí pouze jeden přídavek, vždy ten finančně výhodnější. Dvě různé položky se nesčítají.
|Oprávněná osoba
|Základ za měsíc věznění
|Základ navýšení či pevného příplatku (po úmrtí/popravě)
|Samotný politický vězeň
|50 Kč
|bez pevného navýšení
|Vdova nebo vdovec
|25 Kč
|3 000 Kč
|Sirotek (mladší 18 let při ztrátě rodiče)
|20 Kč
|2 400 Kč
Doba v pracovním táboře se nepočítá
Zákonný příplatek za měsíce věznění se nevztahuje na jakékoliv omezení svobody. Úřad uznává pouze dobu strávenou ve vyšetřovací vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody. Lidem se naopak nepočítá pobyt v táborech nucených prací, služba u Pomocných technických praporů ani nucená internace kněží do centralizačních klášterů.
Nárok nevzniká ani za tresty, které soud sice vynesl, ale člověk je kvůli amnestii nebo podmínce nakonec neodseděl. Vše navíc podmiňuje to, že dotyčný úspěšně prošel po pádu režimu oficiální soudní rehabilitací.
Od ledna stát částky nepatrně zvedne
Podobně jako běžné starobní důchody se i tyto kompenzační příplatky pravidelně valorizují. Od 1. ledna 2027 se všechny příplatky přiznané do konce roku 2026 zvýší. Vláda letos v září schválila nařízení o navýšení o 0,2 procenta. Z každé tisícikoruny příplatku, který člověk dostává k 1. lednu 2027, tak přidání činí 2 koruny. Výsledná suma se po přičtení tohoto navýšení vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
O peníze se žádá se složkou dokumentů
Úřady nevyplácejí odškodnění automaticky z vlastního popudu. Kdo splňuje podmínky, podává písemnou žádost u orgánu, který mu posílá důchod. Nejčastěji jde o okresní správu sociálního zabezpečení, u vojáků, policistů nebo dozorců to řeší jejich vlastní ministerstva. Stát doplácí uznaný nárok zpětně, nejvýše ho ovšem vrací za pět uplynulých let od podání žádosti.
Sociální správa ze svých běžných záznamů nepozná, zda má žadatel aktuálně české státní občanství. Lidé žádající osobně na pobočce to úředníkovi prokazují platným občanským průkazem nebo pasem. Kdo posílá žádost poštou do pražského ústředí, vkládá do obálky úředně ověřenou kopii osvědčení o státním občanství České republiky. Dále si úřad může vyžádat doklady o rehabilitaci a potvrzení o době strávené ve vězení. Vdovy a vdovci navíc dokládají oddací a úmrtní list druhého manžela, sirotci připojují vlastní rodný list a úmrtní list rodiče.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, epravo, praceamzda).