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Političtí vězni komunismu dostávají za každý měsíc vězení 50 Kč, vdovy po popravených 3 000. Od ledna se příplatky zvýší

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Vdovy po popravených politických vězních dostávají k důchodu příplatek, jehož základ činí 3 000 korun měsíčně. Od ledna se tyto přiznané částky valorizací nepatrně zvýší.
Vězni z komunistických cel i jejich vdovy dostávají příplatky k penzi.

Vězni z komunistických cel i jejich vdovy dostávají příplatky k penzi.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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