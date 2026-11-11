Zlatavý karamelový dezert s křupavou vrstvou a hedvábným krémem: Sladká alchymie, která se povede každému

Do
jsem se roky raději moc nepouštěla. V hrnci dlouho nevypadá nijak nebezpečně, jen průhledná cukrová tekutina, která si tiše bublá. Pak se ale během krátké chvíle změní na karamelu zlatohnědou hmotu a stačí pár vteřin navíc. Přesně tam jsem dřív pravidelně chybovala. Jednou byl cukr už hořký, jindy zase tak světlý, že karamel skoro nepřipomínal. Tenhle recept mi s tím docela pomohl. z Nepečený vrstvený dezert Bebe sušenek, jemného karamelového pudinku a tvarohového krému vypadá na stole pracněji, než kolik práce s ním ve skutečnosti je. Když si vše dobře rozvrhnete, dá se složit během jednoho odpoledne.
Hlavní je tady
vrstvení. v lednici Sušenky postupně změknou, natáhnou do sebe vlhkost z krému a druhý den se z formy krájí moučník, který už připomíná spíš dort než z lednice. rychlý dezert
Můj tip je jednoduchý: Ve chvíli, kdy začnete vařit karamel, zůstaňte u plotny. Neodskakovat, netelefonovat, nehledat stěrku v šuplíku. Cukr nemíchejte lžící, spíš jen občas vezměte hrnec za ucho a lehce s ním zakružte. Jakmile má karamel tmavě zlatou barvu a začne vonět trochu po oříšcích, hned přilijte mléčnou směs. Tohle je opravdu citlivé místo receptu, pudink bude buď příjemně karamelový, nebo už zbytečně nahořklý. Recept na vrstvený karamelový dezert s tvarohovým krémem a Bebe sušenkami
Z uvedeného množství připravíte dezert do formy
velké zhruba 25 x 20 cm. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny aktivní práce + chlazení přes noc Ingredience k přípravě
Základ dezertu: 50 kusů bebe sušenek (asi 250 g)
Karamelový pudink: 200 g krupicového cukru 4 lžíce teplé vody 2 žloutky z vajec velikosti M 200 ml teplého mléka 30 g hladké mouky 150 g změklého másla nebo rostlinného tuku
Tvarohový krém: 750 g jemného tvarohu 150 g moučkového cukru 250 ml studené smetany ke šlehání Postup přípravy lahodného karamelového dezertu s tvarohem
1. Začněte mléčnou směsí. V menší misce prošlehejte
teplé mléko, 2 žloutky a 30 g hladké mouky. Metličkou směs rozmíchejte opravdu pečlivě, aby v ní nezůstaly hrudky. Mouka se v hotovém pudinku umí připomenout dost nepříjemně. Misku pak dejte stranou, za chvíli ji budete potřebovat.
2. Do hrnce se silnějším dnem nasypte
200 g krupicového cukru a přidejte 4 lžíce teplé vody. Plotnu nechte na mírném plamenu a cukr nemíchejte. Stačí s hrncem sem tam opatrně zakroužit. Nejdřív bude směs sklovitá, potom začne od krajů chytat zlatou barvu. Jakmile přejde do tmavě zlaté až jantarové a z hrnce se začne zvedat typická karamelová vůně, pokračujte dalším krokem. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Zlatavý karamelový dezert s křupavou vrstvou a hedvábným krémem: Sladká alchymie, která se povede i bez cukrářské praxe
3. Do karamelu opatrně a po částech přilévejte mléčnou směs se žloutky a moukou. Bude prskat, bublat a chvíli to může vypadat trochu divoce, s tím se počítá. Směs dál míchejte a vařte na mírném plamenu, dokud nezhoustne na hustý pudink. Většinou to trvá asi 5 až 8 minut.
4. Uvařený karamelový pudink přesuňte do misky. Na povrch položte potravinářskou fólii tak, aby se pudinku přímo dotýkala. Díky tomu se nahoře neudělá škraloup. Nechte pudink zchladnout na pokojovou teplotu a potom ho dejte nejméně na 60 minut do lednice.
5. Během chladnutí připravte tvarohový krém. Do větší mísy dejte
750 g jemného tvarohu, 150 g moučkového cukru a 250 ml studené smetany ke šlehání. Elektrickým šlehačem šlehejte, až krém zpevní a bude působit lehce nadýchaně. Smetana má být opravdu studená, jinak se pevná konzistence dohání dost špatně. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Zlatavý karamelový dezert s křupavou vrstvou a hedvábným krémem: Sladká alchymie, která se povede i bez cukrářské praxe
6. Na dno formy o velikosti 25 x 20 cm vyskládejte první vrstvu
Bebe sušenek. Skládejte je těsně vedle sebe, aby zakryly celé dno. Na sušenky rozetřete polovinu tvarohového krému. Není nutné vytahovat pravítko, ale vrstva by měla být zhruba stejně vysoká po celé ploše. Přidejte druhou vrstvu Bebe sušenek
7. Teď přijde na řadu karamelový krém. Vychlazený pudink vyndejte z lednice a v jiné misce vyšlehejte
150 g změklého másla do pěny. Máslo i pudink by měly mít stejnou pokojovou teplotu, jinak se krém snadno srazí. Pudink zašlehávejte do másla postupně, nejlépe po lžících, až vznikne hladký lesklý karamelový krém.
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8. Karamelový máslový krém rozetřete na druhou vrstvu sušenek. Navrch položte třetí vrstvu
Bebe sušenek a na ni naneste zbytek tvarohového krému. Povrch uhlaďte stěrkou, případně obyčejnou zadní stranou lžíce. Poslední krok
1. Formu zakryjte potravinářskou fólií nebo víkem a uložte ji do lednice alespoň na 4 hodiny. Pokud můžete, nechte dezert přes noc. Sušenky změknou, vrstvy se spojí a krájení bude čistší. Před podáváním dezert nakrájejte na čtverce a servírujte dobře vychlazený.
Tipy redakce: Karamel nesmí být přepálený: Pokud karamel zčerná nebo začne vonět ostře hořce, už ho nezachraňujte. Vylijte ho a začněte znovu. Přepálená chuť by se dostala do celého dezertu a ničím ji neschováte. Máslo a pudink musí mít stejnou teplotu: Když se karamelový krém začne srážet a objeví se v něm hrudky, postavte misku na chvíli nad hrnec s teplou vodou a pokračujte ve šlehání. Často se ještě znovu spojí. Tvaroh místo smetany: U lehčí varianty můžete část smetany nahradit bílým jogurtem. Krém pak nebude tak pevný, chuťově ale zůstane příjemný. Jen při krájení buďte opatrnější. Skladování: Zakrytý dezert vydrží v lednici až 3 dny. Nejlepší bývá druhý den, kdy sušenky změknou a vrstvy drží pěkně pohromadě. Zdobení: Před podáváním můžete povrch tvarohového krému lehce pokapat domácím karamelem nebo posypat nalámanými bebe sušenkami. Dezert díky tomu dostane i trochu křupavý kontrast.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca