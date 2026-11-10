Kdysi tu horníci těžili sůl, dnes sem lidé jezdí za zdravím. Neobvyklé lázně se ukrývají 135 metrů pod zemí

Polské město Wieliczka nedaleko Krakova proslavily solné doly, do kterých se sjíždějí turisté z celého světa. Málokdo ale ví, že hluboko pod zemí se nachází také neobvyklé léčebné zařízení. Místo klasických lázeňských budov, termálních bazénů a venkovních promenád tu návštěvníky čekají rozsáhlé solné komory, zvláštní podzemní mikroklima a pobyty zaměřené především na dýchací obtíže. Za léčebnými procedurami se přitom musí vydat přibližně 135 metrů pod povrch. Z historických solných dolů vzniklo neobvyklé léčebné zařízení
Historie těžby soli ve Wieliczce sahá až do středověku. Po staletí zde horníci vytvářeli rozsáhlý systém chodeb a podzemních komor, které dnes patří k nejznámějším památkám Polska. Solný důl je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a návštěvníci v něm mohou obdivovat nejen původní důlní prostory, ale také sochy, podzemní jezera a kaple vytesané přímo do soli. Nejznámější je kaple svaté Kingy, jejíž výzdobu včetně lustrů vytvořili horníci ze solných krystalů.
Solné doly jsem před lety navštívila a byla jsem naprosto fascinovaná tím, jak to dole vypadá. Nicméně je tam opravdu velká zima, proto si při případné návštěvě nezapomeňte přibalit bundu.
Vedle turistických prohlídek však ve Wieliczce funguje také specializované léčebné zařízení
Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka“. Jeho prostory se nacházejí ve třetím podzemním patře, přibližně 135 metrů pod povrchem. Na rozdíl od běžných lázní se zde léčba neodehrává v termálních bazénech, ale přímo v bývalých důlních komorách. Využívá se jejich specifické mikroklima a rehabilitační programy zaměřené zejména na dýchací soustavu. Komora Stajnia Gór Wschodnich kdysi sloužila jako stáj pro důlní koně. Dnes je součástí podzemní léčebny a nabízí prostory pro odpočinek a inhalaci. Zdroj: Kopalnia soli
Podzemní léčebna není jen turistickou atrakcí, kterou si návštěvníci prohlédnou během několika minut. Pacienti zde tráví několik hodin denně, absolvují
dechová a pohybová cvičení a odpočívají v prostředí, které se výrazně liší od běžných lázeňských prostor. Zajímavostí je také skutečnost, že některé komory si dodnes zachovávají původní hornický charakter. Vedle moderního rehabilitačního vybavení tak stojí mohutné solné stěny a připomínky historie dolu. V podzemí je stálá teplota a zvláštní mikroklima
Jedním z hlavních důvodů, proč se léčebné zařízení nachází právě zde, jsou podmínky uvnitř solného dolu. Podle
provozovatele se teplota v léčebných komorách pohybuje přibližně mezi 13 a 14,5 °C a relativní vlhkost vzduchu dosahuje zhruba 60 až 75 procent. Prostředí je tedy výrazně chladnější než klasické wellness, kde návštěvníci obvykle očekávají vyhřívané bazény, sauny a teplé odpočívárny. Do Wieliczky je naopak potřeba přibalit pohodlné oblečení, pevnější obuv a ideálně i další vrstvu oblečení.
Místní procedury využívají takzvanou subterraneoterapii, tedy pobyt a rehabilitaci v podzemním prostředí. Programy zahrnují dechová cvičení, pohybovou aktivitu a odpočinek v solných komorách. Léčebna se zaměřuje především na pacienty s chronickými onemocněními dýchacích cest, například s astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí nebo opakujícími se potížemi horních cest dýchacích. Pobyt ale není určen výhradně nemocným. Některé kratší programy mohou absolvovat také zdraví návštěvníci, kteří chtějí vyzkoušet netradiční prostředí a věnovat čas pohybu či relaxaci.
Účinky samotného pobytu v solném prostředí je přesto potřeba hodnotit střízlivě.
Nejde o zázračnou léčbu, která by dokázala nahradit léky nebo běžnou lékařskou péči. Programy ve Wieliczce kombinují specifické podzemní prostředí s odborně vedenou rehabilitací, a případný přínos proto nelze automaticky připisovat pouze soli ve vzduchu. U lidí s chronickými onemocněními je navíc vhodné před cestou konzultovat zdravotní stav s lékařem.
Zajímavé poznatky přinesla také
vědecká studie publikovaná 13. července 2026 v časopise Environmental Geochemistry and Health, který porovnával kvalitu vzduchu uvnitř léčebných prostor a venku. Výzkumníci se zaměřili na koncentrace částic a vybraných plynných znečišťujících látek. Studie tak poskytuje konkrétní údaje o prostředí podzemní léčebny, sama o sobě však neprokazuje, že pobyt v dole vyléčí respirační onemocnění. Solankové jezero v podzemí Wieliczky připomíná dlouhou historii těžby soli. Přestože voda působí lákavě, návštěvníci se v něm koupat nesmějí. Foto: Barbara Maliszewska/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) V jedné z komor je solné jezero, jinde bývaly stáje pro koně
Nejzajímavější částí podzemního zařízení jsou samotné komory, z nichž každá má odlišnou historii i současné využití. V komoře Jezioro Wessel se nachází přírodní solankové jezero, kolem kterého jsou vyhrazené prostory pro cvičení a odpočinek. Podzemní vodní hladina, nasvícené solné stěny a rozlehlý prostor vytvářejí prostředí, které by návštěvník v běžném zdravotnickém zařízení pravděpodobně nečekal. Nejde však o jezero určené ke koupání. Slouží jako součást prostředí léčebné komory, kde se odehrávají rehabilitační programy.
Ještě neobvyklejší minulost má komora Stajnia Gór Wschodnich. Jak napovídá její polský název, původně skutečně sloužila jako stáj pro koně, kteří pomáhali horníkům při práci v dole. Dokončena byla v roce 1913 a nacházelo se v ní čtrnáct stání. Dnes jsou zde prostory pro relaxaci, inhalaci u solankového zařízení a také lůžková část. Další komora nazvaná Smok slouží především k pohybové rehabilitaci a je vybavena fyzioterapeutickými pomůckami, zatímco komora Boczkowskiego nabízí prostor k odpočinku.
Právě kombinace hornické historie a současného využití dělá z Wieliczky výjimečné místo. Návštěvníci se nepohybují v uměle vytvořených solných místnostech, jaké dnes nabízejí některá wellness centra, ale ve skutečných historických důlních prostorách. Jejich rozměry, původní stěny a podzemní chodby jsou součástí zážitku stejně jako samotný léčebný program.
Myšlenka léčit lidi pomocí solného prostředí vznikla už v 19. století
Léčebná tradice Wieliczky je podstatně starší než současné podzemní sanatorium. Už v první polovině 19. století se místní lékař Feliks Boczkowski zajímal o zdravotní stav horníků a možné souvislosti mezi jejich prací a prostředím solného dolu. Všiml si, že horníci podle jeho pozorování netrpěli některými plicními onemocněními tak často, jak by se u lidí pracujících pod zemí dalo očekávat. Tato historická pozorování samozřejmě nelze považovat za důkaz léčebných účinků, přispěla však k rozvoji místní lázeňské tradice.
Boczkowski prosazoval využití solanky k léčebným koupelím a v roce 1839 byl ve Wieliczce otevřen lázeňský podnik. Jeho další rozvoj přerušily historické události a později také lékařova smrt během epidemie cholery. K myšlence využívat přímo podzemní prostředí se odborníci výrazněji vrátili až ve 20. století, kdy lékař Mieczysław Skulimowski začal rozvíjet metodu subterraneoterapie.
V roce 1964 vzniklo v dole specializované podzemní alergologické sanatorium. Současné zařízení navazuje na tuto tradici, přestože jeho provoz i umístění jednotlivých léčebných prostor se postupem času měnily.
Od roku 2011 má Wieliczka oficiální status podzemního lázeňského zařízení a podle provozovatele jde o jediné zařízení tohoto druhu v Polsku. Kaple svaté Kingy patří k nejznámějším částem solného dolu Wieliczka. Její výzdobu včetně soch, reliéfů a lustrů vytvořili horníci ze soli. Kolik stojí pobyt a mohou sem přijet i turisté z Česka?
Dobrou zprávou pro zájemce o netradiční zážitek je, že není nutné objednávat si hned několikatýdenní léčebný pobyt. Wieliczka nabízí také
jednodenní program zvaný Dzień dla Zdrowia, tedy Den pro zdraví. Jeho součástí je pětihodinový pobyt v podzemí, dechová a pohybová cvičení a dohled zdravotnického personálu. Podle zveřejněné nabídky stojí tento program 228 polských zlotých za osobu. Pobyty v délce 1 až 3 dny je možné absolvovat bez vstupního lékařského vyšetření, návštěvníci se však musí předem seznámit se zdravotními kontraindikacemi.
Pro zájemce o delší pobyt jsou připraveny léčebné a rehabilitační programy s ubytováním. V období od 16. října do 23. prosince 2026 začíná podle oficiálního ceníku sedmidenní léčebný pobyt s ubytováním v jednolůžkovém pokoji zařízení Młyn Solny na 2 060 zlotých. K dispozici jsou také pobytové balíčky ve čtyřhvězdičkovém hotelu Grand Sal, který stojí v blízkosti dolu. Je důležité počítat s tím, že ubytování se nachází na povrchu a návštěvníci do podzemních léčebných prostor sjíždějí podle programu.
Samotná návštěva vyžaduje trochu více plánování než běžný výlet do aquaparku. Sestup do léčebny probíhá šachtou Regis v centru Wieliczky a od výstupu z výtahu je potřeba ujít podzemními chodbami přibližně 700 metrů.
Z léčebného pobytu nelze kdykoliv samostatně odejít na povrch, protože pohyb v důlních prostorách podléhá bezpečnostním pravidlům. Pod zemí navíc není dostupné běžné internetové připojení ani Wi-Fi, což může být pro někoho příjemnou součástí odpočinku, ale je dobré s tím předem počítat.
Wieliczka leží přibližně 15 kilometrů jihovýchodně od centra Krakova, takže návštěvu lze spojit také s víkendovým pobytem v jednom z nejnavštěvovanějších polských měst. Zájemci by si ale neměli plést klasickou turistickou prohlídku solného dolu s pobytem v podzemní léčebně. Jde o dvě odlišné služby, které mají vlastní organizaci, program i rezervace. Aktuální nabídku a volné termíny je možné zjistit na oficiálních stránkách lázní Wieliczka.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, kopalnia.pl, link.springer.com, částečně zpracováno s pomocí AI