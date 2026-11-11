Korejec Ko popsal svůj plán v UFC a vyzval veterána organizace. Styl soupeře je jedno, rozhodujeme my

Poslední minuty předzápasové části programu v hale UFC Apex v Las Vegas vypadaly pořád stejně. Wellington Turman na zádech, Seokhyeon Ko nad ním a hodiny, které se nehnuly. Korejec sebral u všech tří rozhodčích všechna tři kola a odešel s kartami 30-27. Jenže sotva zápas skončil, mluvil o tom, co se nepovedlo. Zakončení nepřišlo a právě to mu podle vlastních slov vadí nejvíc. Redakce MMAmag si k jeho větám dohledala zápasová čísla i rozhovor, který tentýž Ko poskytl tři dny před zápasem.
Zvedli mu ruku a on hned mluvil o tom, co nestihl
Seokhyeon Ko, 33letý jihokorejský bojovník welterové váhy do 77 kg s bilancí 14-3-0, z toho 3-1-0 v americké organizaci UFC, porazil 7. listopadu 2026 na turnaji UFC Fight Night 293 brazilského weltera Wellingtona Turmana (18-9-0, v UFC 3-7-0). Jednomyslné rozhodnutí rozhodčích, žádné drama. Do UFC se přitom Ko dostal až přes talentovou soutěž Dana White’s Contender Series.
V pozápasovém rozhovoru pro média, jehož přepis zveřejnil server MMA Junkie, řekl v překladu z angličtiny: „Ukázal jsem víc ze svých dovedností. Bohužel jsem nezískal zakončení, ale chci dál růst a zápasit silněji.“ Hned nato si nastavil termín. V témže rozhovoru dodal: „Myslím, že konečně přišel čas aktivně lovit zakončení. V roce 2027 zakončení určitě získám a stanu se lepším bojovníkem světové úrovně.“ Z obou vět plyne, že vítěz sám považuje výhru na body za málo.
Jak jednoznačná ta výhra byla, ukazuje jedno číslo ze zápasové statistiky, které Turmanovi nedávalo šanci se nadechnout.
Devět minut na zemi a statistika, která nelže
Ze zápasové statistiky UFC, kterou redakce MMAmag prošla na webu Fightshow, plyne, že Ko držel kontrolu 9 minut a 1 sekundu z 15minutového zápasu. Bylo to 541 sekund z 900, zhruba 60 % času, po který určoval, kde se zápasí. K tomu šest proměněných takedownů z deseti pokusů a 19 úspěšných významných úderů na zemi z 28, zatímco Turman v obou kolonkách nezapsal nic.
Bodově to dopadlo stejně hladce: 30-27 na všech třech kartách a devět bodovaných kol z devíti pro Koa. Brazilec se do klece vracel po dlouhé pauze. Podle databáze Sherdog uplynulo od jeho předchozího zápasu proti Jaredu Goodenovi 2. prosince 2023 rovných 1 071 dní; co s jeho výkonem udělala, zůstává otázkou.
Ještě zvláštnější je, s čím Koův tým do přípravy vůbec šel.
Na soupeře neměli čím koukat, tak to vyřešili jinak
Na dotaz, jak se na Turmana chystal, Ko po zápase odpověděl v překladu z angličtiny: „Nebyla k dispozici žádná nová videa Turmana, takže jsme pracovali jen se staršími záznamy, které byly dostupné.“ Místo pitvání cizích zvyků řešil Korejec sám sebe.
Pokračoval slovy: „Nejdůležitější věc, kterou jsem řešil se svým hlavním trenérem, byla, že soupeřův styl vlastně tolik nerozhoduje. Když se budeme držet vlastního stylu a budeme zápas diktovat, dokážeme udělat dobrý výsledek bez ohledu na to, v čem soupeř vyniká nebo nevyniká.“ Čísla ze zápasu téhle logice v Las Vegas dala za pravdu.
Řekl si o soupeře, kterého sleduje roky
„Co se týče soupeře na příští rok, i když moje pořadí zatím není vysoko, moc rád bych zápasil s Neilem Magnym, kterého sleduji už dlouho,“ uvedl Ko v témže pozápasovém rozhovoru; opět v překladu z angličtiny. Magny je 39letý americký welter a podle rekordní tabulky UFC ve znění k 1. listopadu 2026 má mezi aktivními bojovníky této divize nejvíc výher v UFC, 25, a nejvíc odzápasených duelů, 38. Zápas ale zatím oznámený není: UFC takový duel neoznámila, ve zveřejněném přepisu MMA Junkie Magnyho reakce není a potvrzený je zatím jen Koův zájem.
Redakce MMAmag porovnala, co Ko k zakončením říkal před zápasem a po něm. Serveru The Herald Business 4. listopadu 2026 řekl v překladu z korejštiny: „V minulém zápase jsem byl netrpělivý, protože jsem ho chtěl ukončit, a když to nešlo podle plánu, zpanikařil jsem.“ Mluvil o jednomyslné porážce s Jeanem-Paulem Lebosnoyanim z 18. července 2026. O tři dny později, 7. listopadu 2026, z téhož netrpělivého lovu udělal plán na celý rok.
Laťka, kterou si nastavil sám
GLOSA Ko postavil zatím nejlepší UFC večer kariéry na tom, že soupeři nedal vydechnout a nepustil ho ze země. Pak si veřejně řekl, že přesně tohle už mu nestačí. Lovec zakončení, který právě vyhrál bez zakončení, si tím sám vystavil účet.
Výzva veteránovi s 38 zápasy v UFC je u bojovníka mimo ranking hlavně způsob, jak se dostat do řeči. Jenže slib o roce 2027 má jednu nepříjemnou vlastnost: jde ho změřit. Buď příští Koův zápas skončí před limitem, nebo bude další karta 30-27 znít jinak než ta z Las Vegas.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková