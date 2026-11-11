„Jakmile tohle ucítím, zbystřím,“ říká makléř. Při koupi bytu může jít o varování za statisíce

Varováním může být například i charakteristický zápach vlhkosti a zatuchliny. „Ten pach už po letech poznáte. Jakmile ho ucítím, začnu hledat, odkud jde. Klient ho někdy ani nezaregistruje, nebo řekne, že byl byt asi dlouho nevětraný."
"To samozřejmě možné je. Já se s takovým vysvětlením ale nespokojím,“ říká makléř, se kterým jsme v minulosti hovořili třeba o bytech, které by klientům neprodal ani pod cenou nebo nemovitostech, které dneska nikdo nechce.
Nejhorší je mávnout nad tím rukou
Samotný zápach ještě podle něj neříká, co je s bytem špatně. V některých případech skutečně stačilo, že v nemovitosti několik měsíců nikdo nebydlel a nevětral. Jindy se za nevábným vzduchem skrýval podstatně větší problém.
Někdy je plíseň jasně viditelná a někdy se ji prodávající snaží za každou cenu schovat.
„Viděl jsem byt, kde byla plíseň za velkou skříní přiraženou k obvodové zdi. Tam se dalo poměrně dobře vysvětlit, co se dělo. Pak ale máte vlhký roh, majitel ho opakovaně vymaluje a za pár měsíců je problém zpátky.“
Příčin může být několik. Zatékání, netěsnost rozvodů, porucha hydroizolace, tepelný most nebo dlouhodobě zvýšená vlhkost konstrukce. Bez prohlídky odborníkem není podle makléře rozumné určovat problém ani cenu opravy.
„Makléř není stavební technik. Můžu klientovi říct, že se mi něco nezdá a že bych to nechal prověřit. Kdo vám po desetiminutové prohlídce řekne, že stačí koupit přípravek proti plísni a vymalovat, na takového prodejce nebo makléře bych si dal fakt bacha.“
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Čerstvě vymalovaná zeď je taky podezřelá
Za roky praxe se naučil sledovat také zdánlivé maličkosti. Třeba jednu čerstvě vymalovanou zeď jinak staršího interiéru.
„Když je celý byt vymalovaný před několika lety a jeden roh je očividně vymalován čerstvě, samozřejmě se zeptám, co se tam opravovalo. Neříkám, že majitel automaticky něco tají. Třeba mu tam jenom dítě počmáralo zeď. Ale odpověď chci slyšet.“
Někdy jde o dočasný problém a někdy je závada hlubší.
Podobně kontroluje stropy, okolí oken, rohy obvodových stěn nebo místa kolem instalačních šachet. „U bytu pod střechou se na zatečenou mapu na stropě ptám vždycky. Jestli tam před pěti lety jednou zateklo, střecha se opravila a od té doby je klid, je to v pohodě. Jestli se ale flek po každém větším dešti znovu objeví, máme najednou úplně jinou situaci.“
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I silná vůně může být na škodu
Pozornost u něj vzbudí také opačná situace. Byt, který je před prohlídkou silně provoněný. „Jedna svíčka na stole mě opravdu nevyděsí. Když ale vejdu dovnitř, všechna okna jsou otevřená a v každé druhé zásuvce je osvěžovač, začnu být zvědavý.“
Důvod může být zcela prostý. Prodávající chce, aby nemovitost při prohlídce příjemně voněla. Anebo něco tají. Dobrý makléř proto zkontroluje místa, kde se problémy s vlhkostí objevují nejčastěji.
Prohlídka by neměla končit u dveří bytu
Stav společných prostor může napovědět, jestli jde o problém jedné místnosti, nebo celého domu. „Když sejdu do sklepa a cítím tam stejnou zatuchlinu, vidím opadanou omítku a vlhké mapy půl metru nad podlahou, určitě se budu ptát dál.“
Důležité je také zjistit, zda správce domu nebo vlastníci o problému vědí a jestli už se jeho příčina řešila. „Nejhorší odpověď je ta, kdy mi správce domu řekne, že o problému ví a mají ho tam roky. V tu chvíli se ptám, proč problém neřeší. Je to otázka peněz, času nebo pohodlnosti?“
U bytu za miliony bych neriskoval
Pokud má makléř o technickém stavu pochybnosti, doporučil by kupujícímu přizvat ke konzultaci stavebního technika. „Zažil jsem klienty, kteří řešili každých padesát tisíc z kupní ceny, ale nechtěli dát několik tisíc za technickou kontrolu. U nemovitosti za pět nebo sedm milionů tomu moc nerozumím.“
„Někdy opravdu stačí vyřešit větrání a lokální problém. Jindy se je potřeba řešit izolaci nebo konstrukci, a to se už bavíme o úplně jiných penězích. Klientovi pak neříkám, ať byt nekupuje, ale že je potřeba vědět, co kupuje a kolik ho to v budoucnu může stát.“
„Po deseti letech v branži už některé věci nepřejdete. Když cítím vlhkost, nechci slyšet, že to po vyvětrání zmizí. Chci vědět, odkud se bere a jak vlastník nemovitosti problém řeší,“ uzavírá naše vyprávění makléř.
Autorský text + rozhovor s makléřem