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Nepečený stracciatella dezert jako z cukrárny: Čokoládové hoblinky dodávají krémové náplni výraznější chuť

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Stracciatella si většina lidí spojí hlavně se zmrzlinou, kde se do základu přilévá rozpuštěná čokoláda a dělá tenké křupavé kousky. Tady se ten nápad převlekl do nepečeného dezertu z tvarohu, piškotů a čokolády. Je malý, sytý a přesně ten typ moučníku, který uděláte bez trouby a bez zbytečného divadla.
Fotografie k dezertu stracciatella

Fotografie k dezertu stracciatella

Zdroj: Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Když se lžička nezastaví u první vrstvy: Stracciatella dezert s čokoládovými hoblinkami a krémovou chutí, co mizí podezřele rychle
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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