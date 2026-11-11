Nepečený stracciatella dezert jako z cukrárny: Čokoládové hoblinky dodávají krémové náplni výraznější chuť

si většina lidí spojí nejspíš se zmrzlinou. Bílý krémový základ, v něm drobné čokoládové úlomky, které mezi zuby lehce křupnou. Tady se tenhle princip nepřenáší do mrazáku, ale do nepečeného Stracciatellu tvarohového . Příprava není složitá, výsledek je poměrně vydatný a dezertu do formy o průměru 18 cm vyjde tak akorát. Hodí se ve chvíli, kdy nemáte chuť dělat celý plech sladkého.
Samotný název stracciatella může trochu mást. V italštině se totiž nevztahuje jen ke
, takže zmatek kolem něj není nijak zvláštní. U tohoto dezertu je potřeba dát pozor hlavně na jednu věc: zmrzlině bílá čokoláda nesmí být příliš horká. Když se spojí s tvarohem a máslem ve špatnou chvíli, krém se může srazit. Pak už jde spíš o čekání. Dezert potřebuje chlad a krájet ho hned po dokončení je zbytečný spěch. Recept na nepečený stracciatella dezert
Doba přípravy: 25 minut + chlazení alespoň 3 hodiny Co potřebujeme
Základ: 150 g dětských piškotů 80 g rozpuštěného másla nebo rostlinného tuku 1 lžíce kakaa
Krém: 500 g jemného tvarohu 120 g měkkého másla nebo rostlinného tuku 150 g bílé čokolády 50 g tmavé čokolády
Dozdobení: 80 g tmavé čokolády 3 lžíce teplé smetany ke šlehání Postup přípravy stracciatella pochoutky bez pečení
1.
Piškoty rozmixujte najemno, přisypte kakao a spojte s rozpuštěným máslem. Směs natlačte do formy o průměru 18 cm, dobře poslouží třeba dno menší skleničky. Formu dejte alespoň na 15 minut do lednice.
2. Do mísy dejte
tvaroh a měkké máslo. Vyšlehejte je do hladšího krému. Pokud je směs spíš chladná a drží tvar, pracuje se s ní o něco klidněji. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Když se lžička nezastaví u první vrstvy: Stracciatella dezert s čokoládovými hoblinkami a krémovou chutí, co mizí podezřele rychle
3.
Bílou čokoládu rozpusťte a nechte ji chvíli stranou. Nemá být horká, stačí vlažná a tekutá. Potom ji zašlehejte do tvarohového základu.
4.
Tmavou čokoládu nasekejte na menší kousky a vmíchejte do krému. Hotový krém rozetřete na piškotový základ a povrch podle možností uhlaďte. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Když se lžička nezastaví u první vrstvy: Stracciatella dezert s čokoládovými hoblinkami a krémovou chutí, co mizí podezřele rychle
5. Nakonec rozehřejte
80 g tmavé čokolády se 3 lžícemi smetany a promíchejte na lesklou polevu. Tou dezert přelijte. Do lednice ho dejte minimálně na 3 hodiny, ale přes noc je to jistější. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Když se lžička nezastaví u první vrstvy: Stracciatella dezert s čokoládovými hoblinkami a krémovou chutí, co mizí podezřele rychle
TIP: Pokud chcete výraznější kontrast, část tmavé čokolády nasekejte skoro najemno a pár kousků nechte větších. Krém pak nepůsobí jednotvárně a při krájení i při jídle je to znát. Jde to i jinak?
Dětské piškoty se dají nahradit máslovými sušenkami. Korpus bude pevnější a chuťově trochu výraznější. Rostlinný tuk použít můžete také, ale u takhle jednoduchého dezertu má máslo navrch. V chuti se zkrátka neztratí.
Lehčí verze snese méně čokolády v polevě. Pokud má dezert působit slavnostněji, pomohou hoblinky bílé čokolády navrch. Jen s nimi opatrně, protože hranice mezi jemným dezertem a hodně sladkou porcí je tady docela tenká.
Stracciatella se proslavila především jako italská zmrzlina s čokoládovými střepy. V tomhle dezertu funguje stejná myšlenka bez složitostí: jemný tvarohový krém a v něm drobné kousky čokolády, které se při jídle ozvou přesně tak, jak mají.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domácí