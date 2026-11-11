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RODÁCI Z VYSOČINY: Z Třebíčska až na Miss Universe. Jitka Boho dnes slaví 35 let

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Zpěvačka, moderátorka, Česká Miss 2010 a bývalá modelka Jitka Boho má kořeny na Vysočině. Pochází z obce Nárameč na Třebíčsku a právě dnes slaví 35. narozeniny.
RODÁCI Z VYSOČINY: Z Třebíčska až na Miss Universe. Jitka Boho dnes slaví 35 let

RODÁCI Z VYSOČINY: Z Třebíčska až na Miss Universe. Jitka Boho dnes slaví 35 let

Zdroj: Facebook Jitky Boho
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 18:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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