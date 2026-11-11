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Obrazem: V roce 1910 vyhrála soutěž krásy v Paříži krásná rusovlasá Češka. Pak se stáhla do ústraní

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Dnes by se její fotografie objevovaly na titulních stránkách časopisů a nabídky modelingových agentur by se jen hrnuly. Před 126 lety ale soutěže krásy vypadaly zcela jinak. Češka Růžena Brožová okouzlila Paříž, ale hvězdná kariéra ji nečekala.
Obrazem: V roce 1910 vyhrála soutěž krásy v Paříži krásná rusovlasá Češka. Pak se stáhla do ústraní

Obrazem: V roce 1910 vyhrála soutěž krásy v Paříži krásná rusovlasá Češka. Pak se stáhla do ústraní

Zdroj: Anonymní autor, CC BY-SA 4.0, Creative Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:30

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