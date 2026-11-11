Obrazem: V roce 1910 vyhrála soutěž krásy v Paříži krásná rusovlasá Češka. Pak se stáhla do ústraní

Obsah článku Dívku vybírali z fotografií
Růžena Brožová se narodila 12. května 1892 v Brně do rodiny, která měla velmi blízko k divadlu. Její otec Karel Brož byl hercem, zpěvákem i režisérem a vedl vlastní kočovnou divadelní společnost. Také matka Kateřina byla herečka. Růžena proto vyrůstala mezi divadelními kulisami a na jevišti vystupovala už jako malá holčička.
Když se v novinách objevil inzerát hledající nejkrásnější dívku Čech, její otec neváhal. Poslal do soutěže dceřinu fotografii. Akci s názvem
Ideální dívka Čech pořádali čeští krajané ve Francii, kteří chtěli na pařížské slavnosti představit také krásku z českých zemí. V porotě zasedal mimo jiné malíř Alfons Mucha.
Porotci posoudili všechny fotografie a pak si svou favoritku pozvali na osobní setkání do nádražní restaurace v Brně.
V Paříži vzbudila pořádný rozruch
Do francouzské metropole Růžena dorazila na začátku března 1910. Čekala ji slavnost Mi-Carême, tradiční pařížská událost spojená s karnevalovými průvody a volbou královen krásy. Růžena se představila
v kyjovském lidovém kroji a se šerpou označující její český původ. Růžena Brožová v Paříži | Zdroj: Anonymní autor, Public Domain, Creative Commons
Její vzhled zaujal i francouzský tisk.
napsal o ní deník Le Petit Parisien. Pozornost jí věnoval také Le Figaro. Francouzští novináři byli překvapeni, že dívka z Čech působí elegantně a rozhodně neodpovídá jejich představám o vzdálené a zaostalé zemi. „Ta královna krásy, kterou nám poslala Praha, je víc než hezká. Slečna Růžena Brožová je velká rusá dívka se svěží pletí a modrýma očima, jejíž rysy mají ryzost hrdinek,“ Růžena Brožová | Zdroj: Carte-postale d'époque, Public Domain, Creative Commons Velký úspěch
O titul královny krásy se na slavnostech nejprve ucházely jen francouzské dívky. Pořadatelé pak ale rozhodli, že se bude vybírat také celková vítězka, a do závěrečného hlasování tak postoupila i česká reprezentantka. Porotu Růžena Brožová okouzlila natolik, že
prvenství připadlo právě jí.
Během desetidenního pobytu v Paříži se mladá Češka těšila mimořádné pozornosti. Obdivovatelé jí nosili dary, mezi nimiž nechyběl ani briliantový náramek. Několik mužů ji dokonce požádalo o ruku, všechny nápadníky však odmítla. Po návratu domů už ji vítaly české noviny jako
královnu krásy z Paříže a zájem o její osobu projevila řada divadel. Růžena Brožová v Paříži | Zdroj: Carte-postale d'époque, Public Domain, Creative Commons
Nakonec dala přednost rodině
Milovanému divadlu se také dál věnovala. Vystupovala s různými společnostmi, hostovala v pražské Aréně na Smíchově i v Národním divadle v Brně. Zásadní příležitost přišla v roce 1913, kdy získala
angažmá v Národním divadle v Bělehradě. Zahrála si tam několik významných rolí včetně Julie ze Shakespearovy tragédie Romeo a Julie. Její herecký výkon si získal uznání a srbské divadlo o ni stálo i po skončení války.
K návratu na jeviště už ale nedošlo.
V září 1918 se provdala za klasického filologa Antonína Opravila a hereckou kariéru definitivně ukončila. Bylo jí pouhých šestadvacet let. Zůstala v domácnosti a v roce 1922 se jí narodila dcera Růžena, která se později také stala herečkou.
Na divadlo přesto Růžena Brožová úplně nezanevřela. Psala divadelní hry, upravovala české pohádky pro jeviště a věnovala se literární tvorbě. V roce 1924 jí vyšla novela Porodnice. Její pohádky se později hrály například v Ostravě, Olomouci nebo Praze. Zemřela 7. března 1976 v Praze ve věku 83 let.
Zdroje článku:
idnes.cz, encyklopedie.idu.cz, dvojka.rozhlas.cz, fajntip.cz
Autor článku:
Nikola Fialová