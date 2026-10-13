Zatímco v Česku mrzne, tady je 28 °C. Zapomenutý ráj v Indickém oceánu láká na prázdné pláže i v prosinci

Když v Česku panuje tuhá zima, na druhé straně světa je pořád léto. Kdo tedy nerad zimu, navlékání se do svetrů a krátké dny bez sluníčka, ten může vyrazit na dovolenou do exotiky. Mauricius je vhodnou volbou na podzim i v zimě, protože teploty obvykle neklesají pod 28 °C.
Češi při volbě zimní
dovolené často volí levnější Egypt nebo příliš turisticky známou Dubaj, na Mauricius se přitom často zapomíná. Tato země nabízí kromě sluníčka i nádherné pláže s jemným pískem, nedotčenou tropickou přírodu a fascinující mix kultur bez davů lidí. Je tak ideálním útočištěm pro každého, kdo touží po opravdovém ráji a ničím nerušeném odpočinku. Co dělá z Mauricia ideální cíl pro podzimní a zimní dovolenou?
Když vyrazíte na Mauricius, nemusíte přemýšlet nad tím, jestli si k večeru sbalit teplejší oblečení a jestli prvních pár hodin ráno náhodou nebude zima. Tato země, ležící na jižní polokouli, si udržuje teploty
okolo 27-30 °C a podobně vyhřáté je i moře. Indický oceán má teplotu zhruba 26 °C, drkotání zubů tedy při plavání rozhodně nehrozí. Dokonale čisté a prázdné s průzračnou vodou jsou na Mauriciu samozřejmostí. Právě proto bych si pro podzimní dovolenou vybrala právě tuto zemi. Foto: Unsplash
Pobřeží lemují jemné světlé pláže a laguny s tyrkysovou vodou, které si zachovávají svou komorní a relaxační atmosféru – klid vám nenaruší přeplněné resorty ani otravní turisté. Jen si to představte: jen tak odpočívat na lehátku, číst si knihu, poslouchat hudbu nebo prostě jen vnímat šum moře.
Když vás relax na lehátku omrzí
Odpočinek je fajn, ale pokud jste na dovolené jeden až dva týdny, pravděpodobně vás to po nějaké době omrzí. Mauricius nabízí nádherné vnitrozemí. Můžete vyrazit do divoké džungle v národním parku Black River Gorges, navštívit ikonické vodopády, ochutnat místní rum v historických palírnách nebo obdivovat Unikátní Zemi sedmi barev v Chamarel.
A jestliže chcete zůstat jen v hotelovém resortu, Mauricius vás potěší bohatými sportovními aktivitami. Šnorchlování je naprostá klasika, vedle toho můžete vyzkoušet třeba paddleboarding, kayaking i windsurfing, nechybí ale ani společné cvičení zahrnující lekce jógy, pilates či aquaaerobik. Kdo chce, může si zahrát tenis, volejbal nebo badminton – zkrátka můžete se na dovolené i vyblbnout a vrátit se zpátky do Česka s tak čistou hlavou, jakou už jste dlouhá léta neměli.
Nejkrásnější místa na Mauriciu, která doporučuji navštívit: Národní park Black River Gorges – umožňuje lehkou procházku s dechberoucím výhledem, i náročnější výstup Hora Le Morne Brabant: Majestátní hora zapsaná na seznamu UNESCO s dechberoucí historií i výhledem na slavnou optickou iluzi „podmořského vodopádu“. Země sedmi barev v Chamarel: Barevné písečné duny uprostřed džungle a stometrový vodopád Chamarel. Botanická zahrada Pamplemousses: Fascinující obří lekníny Victoria Amazonica, které unesou i malé dítě, a stoleté želvy obrovské. Ganga Talao (Grand Bassin): Posvátné kráterové jezero obklopené hinduistickými chrámy a obřími sochami bohů uprostřed hor. Mauricius má přírodu, které Egypt ani Dubaj nemohou konkurovat. Jen se podívejte na tu krásu. Foto: Unsplash Gastronomie na Mauriciu – co ochutnat?
Většina cestovatelů se v diskuzích shoduje, že jídlo na Mauriciu tvoří podstatnou část cestovatelského zážitku. Mauricijská kuchyně je výtečná, o čemž se můžete přesvědčit v tamních restauracích nebo pouličních stáncích.
Doporučuji vyzkoušet úžasný
národní pokrm Dholl Puri – tenkou placku ze žlutého hráchu plněnou čočkovým kari, fazolemi a pikantním chutney. Nenechte si ujít ani Boulettes – zeleninové, masové nebo rybí knedlíčky vařené v páře a podávané v horkém vývaru.
Mezi vyhlášené speciality, které na Mauriciu chutnají skvěle, patří také
Mine Frit, smažené nudle s vajíčkem, zeleninou, kuřecím masem nebo krevetami, které se dochucují sójovou omáčkou a čerstvým chilli. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, Travelnation.co.uk, Internationaltraveller.com