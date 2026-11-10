Babičky je mívaly na stole i v ložnici. Dnes se některé skleněné dózy prodávají za stovky korun

Skleněné dózy s výrazným víkem máme spojené se svátečně prostřenou tabulí i starým toaletním stolkem, na kterém fungují jako dekorace. Při úklidu je ale neposuzujte jen podle vzpomínek. U podobných předmětů stojí za to dohledat výrobce, původní účel a to, zda k sobě obě části vůbec patří.
Podobně vyhotovené dózy dokážou zaujmout i jediným detailem. Někdy je to plastický květ na víku, jindy medově zbarvené sklo nebo přesný geometrický vzor. Při určování původu ovšem budete potřebovat víc než dojem z fotografie.
Dóza může být oknem do designové historie
Československé lisované sklo se ve velkém dostávalo mimo jiné i na domácí trh. Jak připomnělo jablonecké muzeum při představení výstavy Hledání rovnováhy v roce 2021, šlo
o výrobky pro běžné používání v domácnostech i restauracích, za jejichž podobou stáli konkrétní návrháři. Zájem sběratelů se přitom týká i této části sklářské produkce. Dekorativní vzhled sám o sobě stáří nádoby nepotvrzuje. Při určování původu pomůže značení a srovnání s doloženými vzory. Foto: Magnific
Význam výtvarníků tehdy popsal teoretik Jaroslav Polanecký
na webu Ministerstva kultury:
„Role vzdělaných výtvarníků přitom byla pro vytváření estetiky moderního československého lisovaného skla zcela zásadní a svým dopadem na reálnou podobu produkce ve světovém kontextu ojedinělá.“
Přesné určení dózy může mít docela konkrétní podobu.
Publikace Hledání rovnováhy například dokumentuje 20 centimetrů vysokou dózu Vratislava Šotoly z roku 1971 ze závodu v Libochovicích. Uvádí u ní výrobní číslo 3438.
Takový záznam mi při pátrání připadá užitečnější než
obecné označení retro. Dovoluje porovnat předmět s doloženým modelem podle autora, rozměrů a provedení.
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Samostatnou kapitolu tvoří umělecká krystalerie spojená
s firmou Curt Schlevogt. Historik skla Petr Nový v Jabloneckém měsíčníku připomněl, že kolekce Ingrid byla představena na jarním lipském veletrhu v roce 1934. Jméno dostala podle dcery sklářského podnikatele Henryho Günthera Schlevogta.
Zaujala mě také původní funkce některých předmětů. Nový ve stejném textu představil dózu Pelikán z let 1934 až 1935, vyrobenou
z lisovaného a broušeného křišťálového skla. Byla překvapivě určená na cigarety. Víko se vyplatí prohlédnout stejně pečlivě jako spodní část dózy. Na dosedacích hranách mohou být skryté oťuky. Foto: Aukro.cz
Historický vzor sám o sobě nedokládá stáří konkrétního kusu. Muzeum skla a bižuterie
upozorňuje, že se řada vzorů vyráběla nepřetržitě i v dalších obdobích. Současný výrobce Preciosa Ornela navíc uvádí, že dekorativní sklo značky Desná Since 1847 vychází mimo jiné z návrhů původní kolekce Ingrid.
Z toho pro mě plyne jednoduché pravidlo: zvlášť ověřovat dobu vzniku návrhu a zvlášť dobu výroby nalezené dózy. Podobnost s meziválečnou předlohou je dobrá stopa, nikoli ale
důkaz předválečného původu. Co ukázaly konkrétní aukce
Pro představu o cenách jsem vybrala
čtyři ukončené aukce z letošního roku. Jde o různé předměty a různé stupně zachovalosti, nikoli o cenové rozpětí jednoho konkrétního modelu.
Typ nabízeného předmětu Datum ukončení aukce Dosažená částka Malachitová dóza s drobným oťukem na hraně 19. 2. 2026 119 Kč Dóza s víkem z lisovaného skla v medové barvě o průměru 11 cm 5. 6. 2026 360 Kč Dóza s motivem holubic z čirého lisovaného skla 17. 4. 2026 420 Kč Velká dóza nabízená jako ručně broušený křišťál o výšce 27,5 cm 2. 9. 2026 596 Kč Příklady výsledků konkrétních aukcí na Aukru.
Vedle úspěšných prodejů stojí za pozornost i nabídky, které kupce nenašly.
Zelená lisovaná dóza s víčkem, nabízená jako Art Deco, se v aukci ukončené 27. ledna neprodala ani za požadovaných 229 korun.
Tyto výsledky bych proto brala jen jako začátek srovnávání. Pro vlastní nález bych hledala více prodejů stejného nebo
dobře doloženého obdobného kusu. Víko bych prohlédla stejně pečlivě jako spodní část
Při prodeji se vyplatí ukázat dózu zavřenou, otevřenou i s víkem položeným zvlášť. Právě
dosedací hrany mohou při zběžném pohledu zůstat skryté. Stejnou pozornost si zaslouží úchyt a případná místa lepení. Starší skleněnou nádobu je vhodné přenášet oběma rukama. Ještě předtím prohlédněte sklo a případné staré opravy. Foto: Magnific
Připravila bych si
krátký soupis: z načení a nálepek : vše čitelné na dně, víku i obalu, včetně čísel r ozměr ů : výšku s víkem i bez něj, průměr nebo délku a šířku p odob y dekoru: motiv, barvu a rozmístění jednotlivých prvků k ompletnost i : které části se dochovaly a co o jejich původu skutečně víte p oškození: oťuky, praskliny, škrábance, opravy a opotřebení malby či zlacení
Dno bych při fotografování nevynechala, protože každý čitelný údaj může pomoci
při hledání srovnatelného předmětu.
U víka bych se nespoléhala jen na to, že rozměrově sedí. Pokud nemám původnost doloženou nebo ověřenou podle příslušného modelu, popsala bych prostě
dochovaný celek. Praktické otázky 1) Jak hledat původ dózy bez značky?
Vyfotografujte celek, dekor, dno i víko a přidejte přesné rozměry. Potom hledejte shodu s doloženým modelem v katalozích nebo muzejních sbírkách. Pokud se původ nepodaří ověřit, uvedla bych to i v nabídce.
2) Znamená označení Ingrid automaticky výrobek z první republiky?
Ne. Některé historické vzory se vyráběly i později a současná produkce na ně navazuje. Stáří návrhu je potřeba odlišit od stáří konkrétního výrobku.
3) Má smysl nabízet dózu, které chybí víko?
Zkusit to lze, ale nabídka má chybějící část jasně uvádět. Pro odhad bych hledala srovnání mezi neúplnými kusy.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mk.gov.cz, msb-jablonec.cz, mestojablonec.cz, preciosa-ornela.com, aukro.cz