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Výrazný skok. V Olomouckém kraji vzrostl výskyt respiračních chorob o čtvrtinu

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Hygienici zaznamenali v Olomouckém kraji výrazný nárůst počtu případů respiračních onemocnění. Nemocnost činí 1287 případů na 100 000 obyvatel, což je o 24,2 procenta více než v předchozím týdnu. Nemocnost v Olomouckém kraji převyšuje celostátní průměr, který činí 1082 případů na 100 000 obyvatel.
Výrazný skok. V Olomouckém kraji vzrostl výskyt respiračních chorob o čtvrtinu

Výrazný skok. V Olomouckém kraji vzrostl výskyt respiračních chorob o čtvrtinu

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 19:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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