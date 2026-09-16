Sbalte plavky a vyrazte za odpočinkem: 3 nejkrásnější termály jen pár hodin od hranic

Kvůli termální vodě nemusíte létat na Island ani mířit na druhý konec Evropy. Některé z nejzajímavějších evropských termálů leží v Rakousku, Německu a Polsku a autem jsou z Česka dosažitelné během několika hodin.
Z nejlepších evropských termálů jsem vybrala tři místa, která mě zaujala nejen samotnými lázněmi, ale také jejich polohou. Jedny připomínají futuristickou scénu uprostřed Alp, druhé nabízejí výhled na Tatry a třetí jsou z Prahy vzdálené jen něco přes tři hodiny jízdy.
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Evropa nabízí desítky známých termálních areálů, při výběru jsem se ale zaměřila hlavně na místa, která kombinují zajímavé prostředí, kvalitní termální zázemí a
rozumnou dojezdovou vzdálenost z Česka. Nešlo tedy jen o to najít co nejteplejší vodu nebo největší počet bazénů. Aqua Dome v rakouském Tyrolsku poznáte podle ikonických venkovních kruhových bazénů. Koupání v teplé vodě zde doplňuje panorama Ötztalských Alp. Foto: Oficiální stránky Termálních lázně Aqua Dome
Každý z následujících areálů je trochu jiný. Jeden láká především na horské panorama, druhý na spojení termálů s vodními atrakcemi a třetí překvapí tím, jak rychle se k němu dá z Česka dostat. Právě díky tomu si z této trojice může vybrat jak pár hledající klidný wellness pobyt, tak rodina, která chce spojit
relaxaci se zábavou.
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Pokud bych si měla z vybrané trojice zvolit místo jen podle okolního prostředí,
Aqua Dome v tyrolském Längenfeldu by bylo velmi vážným kandidátem. Nejznámější jsou jeho venkovní kruhové bazény, které vypadají, jako by se v údolí Ötztal právě usadily létající talíře.
Areál má celkem
12 vnitřních a venkovních bazénů. Termální voda přichází z hloubky 1 865 metrů a provozovatel ji popisuje jako sodno-chloridovou síranovou sirnou termální vodu. V termálních bazénech se teplota pohybuje přibližně mezi 34 a 36 °C.
K tomu se přidává saunový svět, wellness procedury a především
panorama Ötztalských Alp. Právě kontrast chladného horského vzduchu a teplé vody mi na podobných místech připadá nejlákavější.
Z Prahy je to autem přibližně 559 kilometrů a cesta vychází asi na 5 hodin a 30 minut, samozřejmě podle provozu a zvolené trasy.
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Druhým tipem jsou
Chochołowskie Termy nedaleko Zakopaného. Jde o rozsáhlý komplex, kde se klasické termály potkávají s aquaparkem. Chochołowskie Termy lákají na spojení termální vody, vodních atrakcí a výhledů směrem k Tatrám. Díky tomu jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. Foto: Daniel Dlugosz / Google Maps
Vedle termálních bazénů jsou zde vířivky, vodní atrakce, divoká řeka, skluzavky, saunarium i wellness. Zajímavá je také léčebná část se sudy naplněnými
sirnou termální vodou o teplotě 36 °C a bazénem s jodovanou solankou o teplotě 32 °C.
Výhodou je
poloha pod Tatrami. Pokud se sem vydáte v chladnější části roku, můžete sedět v teplé vodě a před sebou mít zasněžené kopce. Právě kvůli tomu bych Chochołów nebrala jen jako místo na pár hodin, ale klidně jako součást celého víkendového pobytu.
Z Prahy počítejte přibližně s 476 kilometry a necelými šesti hodinami jízdy. Z Moravy a Slezska je cesta výrazně kratší.
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Největším překvapením je pro mě
Europa Therme v bavorském Bad Füssingu. Z Prahy se sem totiž dá autem dostat přibližně za 3 hodiny a 6 minut, přičemž silniční vzdálenost činí zhruba 251 kilometrů.
Samotné lázně nabízejí
17 termálních bazénů na ploše kolem 3 000 metrů čtverečních. Teplota vody se podle jednotlivých bazénů pohybuje od 27 do 40 °C. Nechybí 120 metrů dlouhý proudový kanál, masážní bazény, bazén s podvodní hudbou nebo rozsáhlá saunová část. Europa Therme v bavorském Bad Füssingu patří k nejlépe dostupným tipům z Česka. Areál nabízí 17 termálních bazénů s vodou o teplotě až 40 °C. Foto: M. E. / Google Maps
Zdejší termální voda vystupuje z hloubky přibližně jednoho kilometru a u pramene má teplotu
kolem 56 °C. Obsahuje mimo jiné hydrogenuhličitany, sodík, chloridy a sirné složky. Co se skrývá za pojmem termální voda
Termální lázně spojujeme především s odpočinkem, jejich historie je ale úzce spjata také s
balneologií.
MUDr. Ljiljana Marič
pro odborný časopis Florence uvedla:
„Balneologie jako věda o léčení přírodou a přírodními zdroji vždy patřila k lékařským oborům.“
To ovšem neznamená, že běžná návštěva termálního areálu nahrazuje lázeňskou léčbu vedenou lékařem. U rekreačního pobytu jde především o kombinaci teplé vody, odpočinku, pohybu a prostředí, kvůli kterému se sem lidé rádi vracejí.
Termální odpočinek máte blíž, než se zdá
Za horkou vodou, wellness a krásnými výhledy nemusíte cestovat stovky kilometrů přes celou Evropu. Alpy, Tatry i známé bavorské lázně jsou z Česka dostupné
během několika hodin autem. Termální lázně nejsou jen o koupání. Teplá voda, klid a wellness zázemí z nich dělají ideální místo pro odpočinek během chladnější části roku. Foto: Magnific
Stačí si jen vybrat, zda vás láká horská romantika, větší areál plný vodních atrakcí, nebo
klidnější lázeňský pobyt. Právě tahle dostupnost z nich dělá zajímavé tipy i na obyčejný prodloužený víkend. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, aqua-dome.at, florence.cz, chocholowskietermy.pl, europatherme.de, badfuessing.com