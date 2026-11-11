V Praze 8 po kritice vznikla koalice bez ANO, vítěz voleb ale zůstal v opozici

V Praze 8 po kritice vznikla koalice bez ANO, vítěz voleb ale zůstal v opoziciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Praze 8 po kritice vznikla koalice bez ANO, vítěz voleb ale zůstal v opoziciZdroj: Jakub Horňák
Článek byl publikován 11.11.2026 17:36
Zástupci STAN, Spolu a Prahy sobě na tiskové konferenci potvrdili, že Prahu bude následující čtyři roky...
Pražští policisté pátrají po trojici zlodějů, kteří se vloupali do trafiky ve vestibulu metra Háje....
Hnutí STAN, které vyhrálo pražské komunální volby, chce sestavit koalici se Spolu (ODS, TOP 09) a s Prahou...
Studenti pražských vysokých škol se sešli na náměstí Republiky, aby dali najevo nesouhlas s plány vlády...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Středočeši nasadili plechové deštníky. Kbely zažívají při uzavírkách dopravní kolaps
- Od stolu jsme odcházely jako poctivě naštvané obě strany. Koalice promluvila o vyjednávání
- Prahu povede koalice STAN, Spolu a Prahy sobě. Primátorem bude Hlaváček
- Protest před pražskou radnicí. Po tlaku Rakušana nebude STAN vládnout s ANO. Je ale možná tichá podpora