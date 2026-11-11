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V Praze 8 po kritice vznikla koalice bez ANO, vítěz voleb ale zůstal v opozici

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Starostou Prahy 8 zastupitelé dnes zvolili lídra koalice Společně pro Prahu 8 (STAN, TOP 09) Tomáše Hřebíka (STAN). Radnici povede menšinová koalice STAN, TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Hřebík chtěl mít v koalici i ANO, po kritice předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ho do koalice nepřibral.
V Praze 8 po kritice vznikla koalice bez ANO, vítěz voleb ale zůstal v opozici

V Praze 8 po kritice vznikla koalice bez ANO, vítěz voleb ale zůstal v opozici

Zdroj: Jakub Horňák
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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