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Vražda Františka Sahuly: Za ukopání kytaristy ze Tří sester padly tresty 15 let

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Dennívýzva
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Kytaristu Františka Sahulu ukopali v květnu 2008 dva mladíci poblíž Kamenice. K brutální vraždě vedla náhodná hádka a silná opilost obou pachatelů.
Tři sestry

Tři sestry

Zdroj: FOTO:Zdeněk Pergl, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:29

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