Vražda Františka Sahuly: Za ukopání kytaristy ze Tří sester padly tresty 15 let

V květnu roku 2008 nalezl náhodný svědek u obce Skuheř tělo muže, kterého vyšetřovatelé museli identifikovat podle nalezených dokladů. Ukázalo se, že obětí mimořádně surového útoku se stal kytarista a zpěvák známý ze skupiny Tři sestry. Za vraždu Františka Sahuly odsoudil soud dvojici mladíků k patnáctiletým trestům odnětí svobody. Pachatelé svou oběť ukopali kvůli malicherné slovní roztržce při cestě z baru.
Nález těla v chatové osadě
Tělo nalezl 2. května 2008 svědek, který venčil psa na louce u chatové oblasti Skuheř nedaleko Kamenice v okrese Praha-východ. Přivolaní policisté nedokázali na místě určit totožnost oběti. Vyšetřovatel Michal Mazánek k případu uvedl, že hlava muže byla oteklá, tmavší a plná krve, takže ho policie identifikovala až podle dokladů. Zavražděným byl pětačtyřicetiletý hudebník František Sahula.
Noc před nálezem těla strávil kytarista a zakladatel kapely Synové výčepu v baru Boston v nedaleké Kamenici. Podle zjištění policie se tam nacházela také trojice místních mladíků. Když hudebník po půlnoci zamířil k chatě svého kamaráda, kde v té době po propuštění z vazby přebýval, mladíci vyrazili stejným směrem. Cestou lesem Sahulovi svítili mobilním telefonem a pomohli mu překonat bažinatý úsek.
Smrtící útok po slovní roztržce
Následně se trojice rozhodla, že hudebníkovi uteče, a schovala se opodál v lesním porostu. Sahula začal podle výpovědí vulgárně nadávat, což osmnáctiletého Jiřího K. vyprovokovalo natolik, že na muže počkal. Když se Sahula přiblížil, mladík ho okřikl. Kytarista mu odpověděl, že nechce problémy a pokusil se ho obejít. Jiří K. ho přesto dvakrát udeřil pěstí do hlavy a srazil k zemi.
Dvacetiletý Jan D. předstíral oběti pomoc a ujišťoval ji o odchodu Jiřího K. Když se však Sahula nadzvedl, zasáhl ho Jan D. kolenem do hlavy. Třetí z mladíků se pokusil útok zastavit. Dvojice ho poslala pryč a do své oběti několik minut kopala.
Soudní lékař Zdeněk Šňupárek u soudu vypověděl, že s tak rozsáhlou devastací hlavy a krku se za svou dvacetiletou praxi setkal maximálně třikrát. Hlava oběti byla zabořená osm centimetrů do země. Jan D. nakonec nakopl Sahulu do hrudníku. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby zjistil, jestli napadený muž ještě žije. Dvojice mu poté z peněženky sebrala třináct set korun.
Pokus o zajištění alibi
Po činu se oba snažili ztížit vyšetřování. Rozdělili si ukradené peníze, dvě stě korun dali třetímu kamarádovi za mlčení a rozesílali zprávy z mobilních telefonů. Snažili se u známých vzbudit zdání, že se v době vraždy nacházeli v jiném podniku.
Policii se je podařilo odhalit a oba útočníci se následně k činu doznali. Znalci u nich nezjistili žádnou duševní poruchu. Agresivitu připsali vzájemnému hecování a silné opilosti. V době činu měl Jiří K. v krvi 2,27 promile alkoholu a Jan D. 3,46 promile.
Patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou
Krajský soud v Praze poslal na konci roku 2008 oba na patnáct let do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle předsedkyně senátu Oldřišky Rysové nebyla primárním motivem činu krádež peněženky, ale náhodná hádka z malicherného důvodu. Tresty za vraždu později potvrdil i Vrchní soud v Praze. Odsouzení museli také zaplatit odškodné ve výši 240 tisíc korun dětem zavražděného.
František Sahula strávil první dva měsíce roku 2008 ve vězení za neplacení výživného na svých šest dětí. V minulosti byl za stejný čin zatčen již několikrát. Z vazby se dostal za přispění svých kolegů hudebníků. Zůstal bez prostředků a přestěhoval se na chatu do Skuheře. Jeho dřívější spoluhráč ze skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen později vzpomínal, že Sahula často sliboval osobní nápravu a složení nových písní. Těsně před smrtí kytarista skutečně pracoval na materiálu pro chystané album a plánoval hudební turné.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cs.wikipedia, lidovky, cnn.iprima, prazsky.denik).