Fury a Joshua dorazili do Londýna na první společný face-off. Přípravy na Cardiff ale komplikuje spor kolem Dany Whitea

Sál v Londýně bučel na člověka, který v něm vůbec nebyl. Tyson Fury a Anthony Joshua stáli 30. září 2026 metr od sebe, fotografové čekali na první společné snímky od ohlášení zápasu, jenže ten nejhlasitější spor se odehrával mimo pódium. Šlo o to, čí jméno smí viset nad zápasem, na který Británie čeká roky. K 11. listopadu 2026 zbýval do Cardiffu měsíc a veřejné verze role Dany Whitea se pořád nescházely. Redakce MMAmag proto položila vedle sebe oznámení Netflixu a výčet promotérů, který k akci zveřejnil server BoxingScene.
Jméno, které sál vybučel, i když jeho majitel v Londýně nebyl
Tyson Fury, 38letý britský boxer těžké váhy, má podle Netflixu a magazínu The Ring bilanci 36-2-1, zatímco jeho vlastní promotérská stáj Matchroom Boxing uvádí u téhož zápasu 39 výher. Anthony Joshua, 37letý britský boxer stejné kategorie, má bilanci 30-4. Dana White, prezident UFC a tvář boxerského projektu Zuffa Boxing, se tiskové konference neúčastnil. Podle reportu serveru MMA Fighting mu Turki Alalshikh ze sálu poděkoval a publikum začalo bučet.
Důvod, proč na Whiteovo jméno reagoval sál, stojí mimo ring. Eddie Hearn, šéf Matchroom Boxing a promotér Joshuy, krátce před londýnským vystoupením prohlásil v rozhovoru pro IFL TV: „Dana White nemůže být zapojen do propagace tohohle zápasu. Netflix zjevně nedostal vzkaz.“ Reagoval tím na marketingové oznámení, ve kterém se Whiteovo jméno objevilo jako jméno partnera propagace.
Hearn se odvolával na klauzuli v Joshuaově smlouvě. Tu nikdo zvenčí neviděl. Zato existuje výčet promotérů, který mluví docela jasně.
Dva oficiální texty, dvě verze toho, kdo zápas dělá
V profilu události v Netflix Media Center redakce MMAmag dohledala formulaci, podle níž akce vzniká ve spolupráci s The Ring Turkiho Alalshikha a s Danou Whitem. Magazín The Ring v oznámení zápasu z 24. září 2026 napsal, že White bude akci propagovat společně s ním.
Jinou verzi dávají zprávy, do kterých redakce MMAmag nahlédla. Server BoxingScene 1. října 2026 uvedl, že britská boxerská komise potvrdila jako promotéry akce trojici Queensberry Promotions, Matchroom Boxing a Sela; totéž převzalo Yahoo. Whiteovo jméno ani Zuffa Boxing v tomto výčtu nejsou. Rozdíl je prostý: jedno je marketingový partner na plakátu, druhé licencovaný promotér v papírech komise.
|Dokument nebo zpráva
|Zveřejněno
|Kdo je uveden
|Netflix Media Center, profil události
|stav k 11. 11. 2026
|The Ring Turkiho Alalshikha a Dana White
|The Ring, oznámení zápasu
|24. 9. 2026
|The Ring a Dana White jako spolupromotéři
|Zprávy citující britskou komisi
|1. 10. 2026
|Queensberry, Matchroom Boxing a Sela
Sám White se k věci postavil opačně. V rozhovoru pro MMA Fighting z 1. října 2026 tvrdil, že zápas propaguje a že akci bude produkovat UFC. Zbývá otázka, proč se Hearn o jedno jméno na plakátu bije, když na sportovní stránce nic nemění.
Proč se Matchroom pere o jedno jméno na plakátu
ANALÝZA Hearnovy výroky se v krátkém čase proměnily. Pro Sky Sports 27. září 2026 řekl: „V tuhle chvíli není na příští týden ohledně tiskové konference nic potvrzené.“ A dodal: „Bez nás by žádná nebyla.“ O tři dny později tisková konference v Londýně proběhla a 1. října Hearn magazínu The Ring sdělil, že před zápasem není nic, co by bylo potřeba řešit. Tvrdá verze vydržela zhruba 96 hodin.
White nepřichází jako host, ale jako konkurence. Zuffa Boxing je podle tiskové zprávy TKO a Paramountu z 29. září 2025 nová boxerská promotérská firma, kterou založily TKO a Sela; v jejím vedení sedí White, Alalshikh, Nick Khan a Rakan Alharthy. Britský box přitom stojí na soupeřících stájích, tedy přesně na opaku modelu, se kterým White uspěl v MMA.
Výsledek je zvláštní. Největší britský zápas dekády má dvě oficiální verze sebe sama: jednu pro marketing streamovací služby a druhou pro komisi.
Měsíc do Cardiffu a jeden nepříjemný budík
Zápas je vypsaný na 11. prosince 2026 na stadionu Millennium Stadium v Cardiffu. V textu, který Netflix zveřejnil na Tudum 4. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala, že akce poběží globálně pro všechny členy bez příplatku. Nástup do ringu v 1:00 britského času zatím schválený není: je součástí licenční žádosti stadionu, kterou zveřejnil Cardiff Council, proti ní přišly námitky obyvatel a licenční podvýbor má jednat 25. listopadu 2026. Pokud projde, Češi si budou stavět budík na 2:00 SEČ.
Okrajem běží druhá linka. Furyho manažer Spencer Brown 29. září 2026 serveru Seconds Out řekl: „Jsme zapsaní ve VADA, jen abych to potvrdil.“ Jde o jeho tvrzení o zápisu u Voluntary Anti-Doping Association; veřejný záznam, který by zápis potvrzoval, k dispozici není.
A jméno, které Netflix do oznámení napsal a Hearn tam vidět nechtěl, zatím nikdo veřejně neškrtl ani nepotvrdil. Měsíc před prvním gongem je to pořád Dana White.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s veřejnými stránkami Netflix Media Center a Netflix Tudum, s oznámením The Ring z 24. září 2026, s licenční žádostí Millennium Stadium Plc na webu Cardiff Council a s otevřenými reporty MMA Fighting, Sky Sports, BoxingScene a Yahoo, vše ve stavu k 11. listopadu 2026. Na tiskové konferenci v Londýně redakce nebyla; scéna s bučením vychází z reportu MMA Fighting z 30. září 2026 a Hearnův výrok o Netflixu z otevřených přepisů jeho vystoupení pro IFL TV, protože původní video se nepodařilo otevřít. Výčet promotérů připsaný britské komisi pochází ze zpráv BoxingScene a Yahoo z 1. října 2026; primární dokument komise se dohledat nepodařilo, stejně jako veřejný registr k zápisu Tysona Furyho ve VADA nebo reakce Netflixu a Zuffa Boxing na Hearnovo tvrzení. Přepočet času vychází z jediné vstupní hodnoty, projednávaného nástupu do ringu v 1:00 britského času podle licenční žádosti, k níž redakce přičetla jednu hodinu, protože Británie je v prosinci na GMT a Česko na SEČ, výsledkem jsou 2:00 SEČ. Článek nezahrnuje sportovní rozbor ani obsah Joshuaovy smlouvy, která veřejná není, a otevřená zůstává i schválená hodina začátku, o níž má licenční podvýbor jednat 25. listopadu 2026.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek