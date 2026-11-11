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Nakupujete na splátky nebo platíte až později? Prezident podepsal zákon, který mění pravidla půjček

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Nákup telefonu na splátky, odložená platba v e-shopu nebo rychlá půjčka před výplatou. Podobné služby využívají Češi běžně, jejich podmínky se ale mají změnit. Prezident Petr Pavel 4. listopadu podepsal novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která rozšiřuje ochranu zákazníků, zavádí limity nákladů některých půjček a upravuje pravidla jejich poskytování. Změny se dotknou také části bezúročných nákupů na splátky.
Nakupujete na splátky nebo využíváte odložené platby? Nová pravidla mají lépe chránit zákazníky

Nakupujete na splátky nebo využíváte odložené platby? Nová pravidla mají lépe chránit zákazníky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 04:55

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