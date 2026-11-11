Nakupujete na splátky nebo platíte až později? Prezident podepsal zákon, který mění pravidla půjček

Nákup telefonu na splátky, odložená platba v e-shopu nebo rychlá půjčka před výplatou. Podobné služby využívají Češi běžně, jejich podmínky se ale mají změnit. Prezident Petr Pavel 4. listopadu podepsal novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která rozšiřuje ochranu zákazníků, zavádí limity nákladů některých půjček a upravuje pravidla jejich poskytování. Změny se dotknou také části bezúročných nákupů na splátky.
Podle
novely schválené Parlamentem, kterou prezident podepsal 4. listopadu 2026, mají nová pravidla začít platit 1. února 2027. Změny reagují na evropskou směrnici o spotřebitelských úvěrech a týkají se mimo jiné maximálních nákladů půjček, posuzování schopnosti splácet a některých bezúročných nákupů na splátky. Nová pravidla se dotknou i nákupů bez úroků
Dosavadní právní úprava poskytovala některým bezúročným úvěrům výjimku. Novela tuto oblast rozšiřuje a počítá s regulací služeb typu
buy now, pay later, tedy nakup teď, zaplať později. Změny se týkají také vybraných případů, kdy zákazník dostane možnost rozložit cenu zboží do několika splátek bez navýšení.
Poskytovatelé úvěrů, na které se nová pravidla vztahují, budou muset splňovat zákonné požadavky včetně příslušného oprávnění. Zvláštní režim se přitom připravuje pro obchodníky, kteří sami nabízejí bezúročné splátky při prodeji zboží. Před podpisem úvěrové smlouvy je důležité porovnat nejen úrokovou sazbu, ale také RPSN, celkovou částku k zaplacení a podmínky splácení. Foto: Magnific
Jak
vysvětluje Ministerstvo financí, u vymezených bezúročných úvěrů přímo od prodejce do přibližně 50 tisíc korun se počítá se zjednodušeným posuzováním schopnosti zákazníka splácet. Neznamená to však, že každý nákup s odloženou platbou bude automaticky podléhat naprosto stejným povinnostem. Rozhodující budou konkrétní podmínky služby a zákonné výjimky. Nejdražší půjčky mají dostat zákonný strop
Jednou z nejvýznamnějších změn je omezení ceny spotřebitelských úvěrů. U běžných půjček má být stanovena maximální roční procentní sazba nákladů, známá jako RPSN. Ta na rozdíl od samotného úroku zohledňuje také další povinné náklady spojené s úvěrem.
U menších a krátkodobých půjček se počítá s odlišným mechanismem, který omezuje celkové náklady. Smyslem je zabránit situacím, kdy se z relativně malé vypůjčené částky stane kvůli poplatkům a dalším nákladům výrazně vyšší dluh.
Ministerstvo financí při představování novely
uvedlo, že navržené limity vycházejí z dosavadní soudní praxe týkající se nepřiměřených úroků. Zastropování ovšem neznamená, že všechny půjčky automaticky zlevní. Dopad se má projevit především u nabídek s mimořádně vysokými náklady. Kolik může maximálně stát půjčka 30 000 Kč?
Maximální RPSN se vypočítá jako čtyřnásobek součtu repo sazby České národní banky a osmi procentních bodů. Pro výpočet se přitom použije repo sazba nejméně 4 %, i kdyby byla skutečná sazba ČNB nižší. V takovém případě vychází maximální RPSN na 48 %. Podrobnosti uvádí Ministerstvo financí.
Co to znamená v praxi? Pokud by si člověk půjčil
30 000 Kč na jeden rok a splácel úvěr ve dvanácti stejných měsíčních splátkách, při RPSN 48 % by splátka vycházela přibližně na 3 072 Kč. Celkem by tak zaplatil asi 36 863 Kč, tedy zhruba 6 863 Kč navíc. Jde o modelový výpočet bez dalších samostatně účtovaných plateb, nikoliv o nabídku konkrétní společnosti.
Poznámka: RPSN ve výši 48 % představuje modelový zákonný strop vypočtený při repo sazbě ČNB 4 %, nikoliv běžnou cenu spotřebitelských půjček. Skutečná RPSN bývá u bankovních úvěrů zpravidla výrazně nižší. Konkrétní zákonný limit bude záviset na repo sazbě rozhodné pro příslušné kalendářní pololetí.
U menších krátkodobých půjček do 20 000 Kč se splatností nejvýše 12 měsíců se používá jiný mechanismus. Ten omezuje přímo celkové náklady úvěru, nikoliv pouze RPSN.
Půjčka 30 000 Kč proto do této zvláštní kategorie nespadá. Nová pravidla spotřebitelských úvěrů se mají vztahovat také na některé služby odložených plateb, které zákazníkům umožňují zaplatit za nákup později. Foto: Magnific Důležitější mají být také informace před podpisem
Novela posiluje požadavky na to, jak poskytovatelé zákazníky informují o ceně, nákladech a podmínkách půjčky. Cílem je, aby lidé ještě před uzavřením smlouvy dokázali lépe porovnat jednotlivé nabídky a rozuměli svým závazkům.
Upravuje se rovněž posuzování úvěruschopnosti. Základní princip zůstává zachován:
poskytovatel nemá půjčit člověku, který objektivně není schopen úvěr splácet. Nová pravidla současně rozlišují mezi skutečnou neschopností splácet a formálním pochybením při prověřování klienta.
Podle
vysvětlení Ministerstva financí má být spotřebitel, který úvěr objektivně nemohl splácet, chráněn před povinností hradit úroky a další poplatky. Samotnou vypůjčenou částku však musí vrátit.
Pro běžného zákazníka tak zůstává nejdůležitější porovnávat celkovou částku k zaplacení, RPSN a podmínky případného prodlení. Ani nabídka označená jako bezúročná totiž neznamená, že lze splátky bez následků ignorovat.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, hrad.cz, mf.gov.cz, psp.cz, cnb.cz; částečně zpracováno s využitím AI