Hogo fogo Homolka: Herci museli mrznout v rybníku, vůz patřil Josefu Šebánkovi a snobská povaha

V komedii Hogo fogo Homolka z roku 1970 se rodina koupe ve venkovském rybníku. Štáb musel celou scénu natočit dvakrát, protože jeden z filmařů původní filmový pás nechtěně na světle zničil, takže se herci navzdory podzimní zimě nevyhnuli opakovanému návratu do studené vody.
Snobský výlet starým autem
Rodina Homolkových si pořídila osobní automobil Škoda 100 L a chystá se ho využít k výletům za hranice Prahy. Děda (Josef Šebánek) s babičkou navrhují návštěvu hradu nebo koníčky, Heduš (Helena Růžičková) s Ludvou (František Husák) a dvojčaty chtějí vyrazit do Chuchle nebo na fotbal. Nakonec celá rodina neochotně vyráží z Prahy na venkov, protože se dozvídají zprávu, že vesnický pradědeček leží na smrtelné posteli. Místo umírajícího kmeta ale na vsi narazí jen na řadu nečekaných komplikací a odhalí pradědečkovu zálibu v myslivecké zábavě.
Už samotný název filmu „hogo fogo“ odkazuje na snobskou, předstíraně vznešenou povahu, kterou chce rodina před okolím prezentovat. Původ tohoto hanlivého výrazu pravděpodobně vychází z německého slova „hoch“, tedy vysoký. Rodina se k němu hodlá přiblížit právě nákupem vozu. Na plátně ho představuje tehdejší novinka Škoda 100 L z produkce let 1969 až 1977. Ve skutečnosti však natáčecí auto patřilo přímo představiteli dědy Homolky, herci Josefu Šebánkovi.
Skutečný hajný, žižkovský byt a ruzyňská letadla
Filmaři pod vedením režiséra Jaroslava Papouška přesunuli děj do několika pečlivě vybraných lokací. Městské záběry odhalují bydliště Homolkových, které se nacházelo na pražském Žižkově v Bořivojově ulici 97. Cestování rodiny doprovázejí také letecké záběry z pražské Ruzyně. Diváci zde mohou zaznamenat odlety dobových strojů Tu-124 od Československých aerolinií, Iljušin Il-18 pod hlavičkou maďarské společnosti MALÉV a stroje DC-9 patřící Swissairu.
Venkovské scény mysliveckého norování se natáčely v okolí Písku. Tvůrci do nich obsadili několik skutečných zaměstnanců místního lesního závodu v Čížové, kteří před kamerou předvedli vlastní psy i lesnické uniformy. V epizodní roli se zde navíc objevil reálný hajný František Vaněček, který hrál sám sebe v záběrech pořízených v restauraci Na Živci.
Zničený filmový pás a diplomatický vůz
Vedle dvojího natáčení scény v rybníce musel štáb řešit i další drobné komplikace a detaily. Při scéně v lese se před kamerou mihne záď vozu Škoda Octavia Combi z roku 1970, což byl v té době atraktivní exportní vůz vyvážený za hranice i kvůli zisku deviz. Během prvního rodinného výletu pak vedle vozu Homolkových zaparkuje automobil s diplomatickou značkou. Jedná se o německý luxusní model Opel Admiral.
Závěrečná scéna koupání v rybníce se musela natáčet dvakrát, protože jeden z členů štábu omylem vytáhl natočený filmový pás na světlo a zničil ho. Pozorní diváci mohou odhalit také netradiční využití dabingu. O hlas postavy Dany Kubálkové se ve filmu postarala herečka Hana Brejchová. Podobným způsobem štáb využil i Františka Husáka. Ačkoliv na plátně představoval Ludvu Homolku, ve studiu namluvil také hlas jednoho z bezejmenných myslivců na venkově. V hereckém obsazení se objevila také Dagmar Bláhová, která si s rolemi sice teprve začínala, ale doplnila už zavedené duo dětských představitelů dvojčat Petra a Matěje Formanových.
Snímek Hogo fogo Homolka odvysílá TV Seznam ve středu 11. listopadu 2026 od 20:10.
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