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Astronauti ve vesmíru nedokázali vykonat ani jednoduchou práci. Buzz Aldrin našel řešení v bazénu

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Dennívýzva
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Když američtí astronauti v šedesátých letech vystupovali mimo kosmické lodě, zjišťovali, že zdánlivě jednoduché úkoly je dokážou neuvěřitelně vyčerpat. Nešlo jen o nebezpečí prázdného prostoru. Bez opory totiž člověk při každém pohybu rozhýbe i sám sebe. Poslední mise Gemini v listopadu 1966 měla prokázat, že se astronauti dokážou ve vesmíru opravdu užitečně pohybovat a pracovat.
Astronauti ve vesmíru nedokázali vykonat ani jednoduchou práci. Buzz Aldrin našel řešení v bazénu

Astronauti ve vesmíru nedokázali vykonat ani jednoduchou práci. Buzz Aldrin našel řešení v bazénu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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