Clarke ukončil neporazitelnost bývalého mistra světa Billam-Smitha a řekl si o titul. Před deseti lety ho porazil už jako amatér

Sedmé kolo, londýnská Copper Box Arena, na hodinách 1:24. Pravačka Cheavona Clarkea, 35letého britského boxera v křížové váze do 90,7 kg, prošla gardou a Chris Billam-Smith, 36letý Brit ve stejné kategorii, se poprvé v profesionální kariéře ocitl na podlaze ringu. Vstal, jenže další série ho poslala dolů podruhé a rozhodčí Lee Every zápas u provazů ukončil. Bývalý světový šampion rozhazoval rukama, Clarke slavil. Redakce MMAmag si k tomu otevřela oficiální výsledkovou stránku galavečera i amatérský zápis z roku 2016 a z obou plyne, že tenhle scénář už jednou běžel.
Pravačka, po které se bývalý šampion poprvé posadil na prkna
Hlavní zápas galavečera Zuffa Boxing 12 skončil technickým knockoutem v sedmém kole v čase 1:24. Zuffa Boxing je boxerská značka lidí z UFC v čele s Danou Whitem, takže adresa je pro fanoušky bojových sportů povědomá. Vyhrál Clarke, který je po Londýně na bilanci 13-2-0. Prohrál Billam-Smith, bývalý držitel světového titulu organizace WBO, jehož bilance je po Londýně 22-3-0.
O pás se nebojovalo, program zápas uváděl jako desetikolový souboj dvou Britů. Jméno rozhodčího uvádí zpráva Sky Sports z 8. listopadu 2026. A ještě jedna drobnost: oficiální materiály promotéra i britské zprávy datují akci na 7. listopadu 2026, část česky psaných textů uvádí 9. listopadu.
Billam-Smith se s koncem nesmířil ani na vteřinu. Krátce poté se k ukončení vyjádřil i muž, který celou akci pořádá.
Poražený mával rukama, promotér řekl svoje, výsledek se nezměnil
Pro BoxingScene Billam-Smith ještě 7. listopadu 2026 řekl: „Byla to skvělá rána. Udělal jsem chybu, ale cítil jsem, že zápas vyhrávám“. Porážku tedy bere, uzavřenou ji nemá.
Ve stejném rozhovoru přidal nabídku: „Fair play Chevovi. Máme za sebou tři zápasy a všechny má on. Rád bych si to dal znovu a nakonec ho dostal“. Clarke byl stručnější: „Bereme kohokoli. Ať přijdou. Čím tvrději přijdou, tím tvrději padnou“.
V oficiálním shrnutí pozápasové tiskové konference, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí, že šéf UFC Dana White považoval zásah rozhodčího za předčasný: „Myslel jsem si, že to bylo brzy“. Dodal, že jeho spolupracovník Harrison Whitman byl opačného názoru. Na zápise to nic nezměnilo, platí technický knockout v sedmém kole.
Proč ale poražený mluvil o třech zápasech, když spolu v profesionálním ringu stáli poprvé?
Tři vzájemné zápasy? Doložené jsou dva
V profilovém dokumentu mezinárodní boxerské asociace IBA redakce MMAmag našla na straně 167 zápis z roku 2016: Clarke tehdy na English National Championships porazil Billam-Smitha ve finále kategorie do 91 kg 3:0. Třetí souboj zůstává tvrzením poraženého, proto v přehledu níže není.
Dva dny před londýnským zápasem, 5. listopadu 2026, přitom Billam-Smith v předzápasovém materiálu promotéra sliboval opak: „Moje šestatřicetileté já teď může udělat službu tomu šestadvacetiletému, ukázat mu, jak moc jsem se za roky zlepšil, a vzít to zpátky za svoje mladší já“. Po zápase mluvil o odvetě.
Do ringu šel s bilancí 22-2-0 a 14 výhrami před limitem, Clarke s 12-2-0 a devíti. BoxingScene po zápase uvádí u Clarkea 13 výher, z toho 10 před limitem.
|Rok a akce
|Úroveň a kategorie
|Výsledek
|2016, English National Championships
|amatéři, do 91 kg
|Clarke vyhrál finále 3:0
|2026, Zuffa Boxing 12
|profesionálové, křížová váha do 90,7 kg
|Clarke vyhrál technickým knockoutem, 7. kolo, 1:24
Výhra nad mužem z čela žebříčků ale v boxu není jízdenka k pásu.
Co si tím Clarke ve skutečnosti koupil
ANALÝZA V žebříčku WBA, tedy světové boxerské asociace, platném k 31. říjnu 2026 redakce MMAmag dohledala Billam-Smitha na druhém místě křížové váhy. Žebříček WBC aktualizovaný 2. října 2026 ho vede dokonce jako jedničku. Clarke se mezi patnácti jmény WBA neobjevuje.
Jenže box nemá jeden žebříček jako UFC. Má čtyři organizace a čtyři pořadníky, které se navzájem neuznávají. Zmatek přidává i samotná WBA: na stránce žebříčku figuruje jako šampion křížové váhy Jai Opetaia, na stránce aktuálních šampionů David Benavidez jako superšampion téže kategorie. WBC vede Michala Cieślaka, IBF má pás volný. Titulový zápas je tu věc vyjednávání, ne automatiky.
Odveta zatím existuje jen jako přání poraženého; k 11. listopadu 2026 ji Zuffa Boxing neoznámila. Clarke si v Londýně koupil jméno a vyjednávací pozici, ne datum. Účet z roku 2016 se v Copper Box Areně otevřel znovu a skončil stejně jako tehdy. Billam-Smith ho chce otevřít ještě jednou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka