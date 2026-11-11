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I v listopadu si zasloužíš zmrzlinu: 5 pohárů, které vypadají jako dezert za 200 Kč a uděláš je doma za pět minut

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Dennívýzva
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Zmrzlinový pohár má jednu zásadní výhodu: skoro všechno už je hotové předtím, než začneš. Dobrá zmrzlina, omáčka, něco křupavého a jeden detail navrch dokážou za pět minut vytvořit dezert, který v restauraci dostane vysokou sklenici, dlouhou lžičku a velmi sebevědomou cenu.
I v listopadu si zasloužíš zmrzlinu: 5 pohárů, které vypadají jako dezert za 200 Kč a uděláš je doma za pět minut

I v listopadu si zasloužíš zmrzlinu: 5 pohárů, které vypadají jako dezert za 200 Kč a uděláš je doma za pět minut

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 18:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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