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Z Kopřivnice do Ostravy. Remoska příští rok přestěhuje výrobu

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Výrobce pečicích mís a dalších spotřebičů pro domácnost Remoska přestěhuje příští rok svoji výrobu z Kopřivnice na Novojičínsku do Ostravy. Chce ji zefektivnit a snížit náklady. V nových prostorech v ostravské části Hrabová by firma chtěla spustit provoz začátkem podzimu, pravděpodobně v září.
Z Kopřivnice do Ostravy. Remoska příští rok přestěhuje výrobu

Z Kopřivnice do Ostravy. Remoska příští rok přestěhuje výrobu

Zdroj: společnost Remoska
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 17:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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