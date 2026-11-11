Sedmiletý Tomáš řekl tátovi, že posledních 500 metrů domů dojde sám. 40 let se o něm nic neví

V květnu 1986 převedl otec sedmiletého Tomáše Raisigla přes frekventovanou silnici v centru Uherského Hradiště. Podle dostupných informací mu chlapec tehdy řekl, že posledních pět set metrů domů už dojde sám. Do cíle ale nikdy nedorazil a k jeho nalezení nepomohlo ani rozsáhlé pátrání. Jak přesně se prvňák z centra města ztratil, dodnes nikdo neobjasnil a případ zůstává nevyřešený.
Odpoledne u řeky
Tomáš Raisigl se narodil na začátku května 1979. V Uherském Hradišti chodil do první třídy místní základní školy UNESCO na Komenského náměstí. V sobotu 17. května 1986 dopoledne vyrazil společně se svým otcem na závody veslařského klubu, které se konaly na řece Moravě. Po skončení akce u vody se oba přesunuli do restaurace Koruna na Tyršově náměstí. Podle dostupných údajů tam strávili čas přibližně do čtvrt na šest večer.
Když z podniku odešli, otec chlapce doprovodil k rušné Velehradské třídě a převedl ho na druhou stranu vozovky. Tomáš se s ním rozloučil a podle dostupných údajů mu oznámil, že posledních pět set metrů už zvládne domů sám. Cesta nejspíš vedla přes Vodní ulici směrem k tehdejšímu náměstí Rudé armády, dnešnímu Mariánskému náměstí. Zda tudy chlapec skutečně prošel, už nikdo nezjistil. Domů nepřišel.
Prázdná židle ve třídě
O půl jedenácté v noci přijalo obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti v Uherském Hradišti oznámení o jeho zmizení. Policisté ihned zahájili noční pátrání, chlapce ale nenašli. Do dalších akcí se zapojili také příslušníci Sboru národní bezpečnosti, vojáci, letci z místního aeroklubu Svazarmu, členové veslařského klubu i řada dobrovolníků z řad veřejnosti. Kriminalisté prověřili stovky lidí a úřady vyhlásily po prvňákovi celostátní pátrání. Žádná stopa se však neobjevila.
Zmizení tehdy silně zasáhlo školu. Spolužačka Dita M. později popsala okamžik, který jí utkvěl v paměti. O přestávce stála s ostatními dětmi na chodbě, když se najednou objevili příslušníci Veřejné bezpečnosti. Šli za učitelkou a na něco se jí vyptávali. Když pak Dita M. procházela kolem nich do třídy, zaslechla Tomášovo jméno. Do školy už ten den totiž nepřišel a naživo ho podle svých slov zažila jen pár měsíců. Vzpomínala na jeho rychlost, se kterou běhal po škole.
Teorie o domech v centru
Případ vyvolal mnoho nezodpovězených otázek o tom, kam mohl malý chlapec za bílého dne z frekventovaného centra města zmizet. Autor internetového webu o nevyřešených případech, který podle vlastních slov k policejnímu spisu nikdy neměl přístup, se domnívá, že chlapec nedošel na Mariánské náměstí a zmizel někde ve Vodní nebo Otakarově ulici.
Únos autem v centru se považuje za nepravděpodobný, protože by si incidentu nepochybně někdo všiml. Nic z toho se ale nepotvrdilo. Policie se případem může zabývat i po mnoha letech, pokud se objeví nové svědectví, Tomáš Raisigl je dodnes veden jako pohřešovaný a případ se řadí mezi nevyřešené.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (pomniky.estranky, maminka).