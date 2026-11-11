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V Rapotíně se Škoda Fabia srazila s cyklistou na elektrokole. Policie hledá svědky

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Policie hledá svědky dopravní nehody, která se stala na konci října v podvečer v Rapotíně na Šumpersku. Škoda Fabia se srazila s cyklistou na elektrokole, informace o nehodě se ovšem liší. Svědci mohou volat na linku 158.
V Rapotíně se Škoda Fabia srazila s cyklistou na elektrokole. Policie hledá svědky

V Rapotíně se Škoda Fabia srazila s cyklistou na elektrokole. Policie hledá svědky

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 18:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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