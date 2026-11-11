Divoká jízda pod vlivem alkoholu. Řidiče zastavila až třetí nehoda a rozbité BMW

Divoká jízda pod vlivem alkoholu. Řidiče zastavila až třetí nehoda a rozbité BMWPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Divoká jízda pod vlivem alkoholu. Řidiče zastavila až třetí nehoda a rozbité BMWZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 11.11.2026 18:00
Policisté během pondělí na Českolipsku řešili hned dvě podobné nehody, kdy si řidiči spletli brzdový pedál...
Po čtrnácti letech končí v čele Libereckého kraje hejtman Martin Půta, který míří do Senátu. Klub SLK...
Letošní sezóna sdílených kol v Liberci překonala všechna očekávání. Od dubna do října lidé uskutečnili 38...
Vydatné deště a tání sněhu už nepřijdou vniveč. Přehrada Josefův Důl brzy dostane z Jeleního potoka až půl...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →