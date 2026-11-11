Trenér Szabové soupeřky ji v rohu vulgárně urážel a křičel na vlastní manželku. Poražená Brazilka ho hájí a vysvětlila proč

Mezi druhým a třetím kolem má roh jednu minutu na to, aby bojovnici řekl, co dělat jinak. Trenér Tainary Lisboy tu minutu vyplnil křikem a vulgaritou na adresu soupeřky. Komentátoři v přenosu práci rohu zpochybnili ještě během následujícího kola. O pár minut později Lucia Szabová zápas ukončila přesně tam, kde podle té věty neměla mít co nabídnout. Redakce MMAmag porovnala slova z rohu se statistickým záznamem zápasu a s rozhovorem, který bojovnice poskytla v roce 2023.
Co zaznělo v rohu minutu před posledním kolem
Zápas otevíral předprogram turnaje UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan, který se konal 31. října 2026 v hale UFC APEX v Las Vegas. UFC je největší světová organizace smíšených bojových umění. Lucia Szabová, 28letá slovenská bojovnice v ženské muší váze do 57 kg, do zápasu šla s bilancí 12-0-0 a jako šampionka dvou vah české organizace OKTAGON MMA. Tainara Lisboa, 35letá brazilská bojovnice ve stejné kategorii, měla před zápasem 7-4-0. V jejím rohu stál Bruno Polengo, její hlavní trenér a zároveň manžel.
Před třetím kolem Polengo v portugalštině zvýšil hlas. Podle překladu, který zveřejnil MMA Fighting, mimo jiné řekl: „Ta kráva na zemi nic neumí.“ Komentátoři Daniel Cormier a Laura Sanko podle téhož zdroje namítali, že Lisboa měla dostat konkrétní technický pokyn místo emočního tlaku. „Tohle není emoční problém,“ uvedl Cormier. „Bojuje, jak nejlépe dokáže.“ Polengo v rohu podle překladu mluvil o Szabové jako o trojnásobné šampionce OKTAGONu; její profil na UFC.com i web OKTAGONU jí přisuzují tituly ve dvou vahách.
Jak daleko byla věta o zemi od toho, co ukazuje statistický záznam zápasu, se ukázalo v následujícím kole.
Čísla ze zápasu říkají o té zemi něco jiného
Szabová zápas ukončila technickým knockoutem po úderech na zemi ve třetím kole v čase 3:20. Oficiální čas se počítá od začátku kola, ne od okamžiku, kdy v rohu padla ta věta. Slovenka je po výhře na 13-0-0, Lisboa na 7-5-0.
Ze statistického záznamu zápasu na webu UFCalendar, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, kde se zápas odehrával.
|Statistika zápasu
|Szabová
|Lisboa
|Významné údery
|70
|14
|Úspěšné strhy
|5
|1
|Čas kontroly na zemi
|9:03
|2:13
Szabová trefila pětkrát víc významných úderů a měla pětkrát víc úspěšných strhů. Ze společného času kontroly na zemi připadlo na Slovenku zhruba 80 %. V bonusovém přehledu, který UFC zveřejnila 1. listopadu 2026, redakce MMAmag našla Szabovou mezi oceněnými za výkon večera. Lisboa je přitom podle svého profilu na UFC.com dvojnásobná mistryně světa v muay thai.
Lisboa ani Polengo kritiku nepřijali a oba pro tu přestávku nabídli stejné vysvětlení.
Proč se poražená postavila za svůj roh
Lisboa tvrdí, že o takovém burcování věděla předem a sama o ně žádala. V rozhovoru pro MMA Fighting, který vyšel 5. listopadu 2026, řekla: „Udělal to, na čem jsme se domluvili.“ Podobně se vyjádřila už ve videu na Instagramu, které na začátku listopadu 2026 zachytily brazilské servery UOL a Super Lutas.
Polengo odmítá, aby se jeho chování označovalo za týrání. „Můžu být energický člověk, ale nejsem násilnický,“ uvedl pro MMA Fighting. Výbušný projev podle něj slouží jako nástroj, který má svěřenkyni přimět k reakci.
V rozhovoru pro UFC z 11. května 2023 redakce MMAmag dohledala pasáž, v níž Lisboa popisuje Polenga jako trenéra, který ji provedl přechodem z muay thai do MMA a spolupracoval s ní tehdy zhruba šest let. Týmž vztahem vysvětluje i křik z 31. října 2026.
Spor o jednu minutu, který se nevedl o slovník
ANALÝZA Výhrada od komentátorského stolu nemířila hlavně na slovník. Cormier a Sanko se podle MMA Fighting ptali, co má Lisboa dělat se soupeřčinou převahou na zemi, a odpověď v té minutě nepřišla. Čísla ze zápasu ukazují, že problém nebyl v nasazení, ale v tom, kde se zápas odehrával.
Jak si kdo nastaví přípravu, je věc bojovnice a jejího trenéra a nikdo zvenčí za ně nerozhodne. Posoudit lze sportovní obsah té jedné minuty. Věta, která měla soupeřku zlehčit, pojmenovala přesně tu disciplínu, v níž Szabová ve 3:20 třetího kola zápas ukončila. Debata se vedla o tónu. Výsledek rozhodla země.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek