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Velká, nebo malá? Proč potřebuješ dvě kabelky pro dva úplně jiné životy

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Jedna kabelka pojme notebook, láhev vody, nabíječku, kosmetickou taštičku, účtenky, žvýkačky a pravděpodobně i menšího savce. Druhá sotva telefon, kartu a rtěnku.
Velká a malá kabelka vedle sebe

Velká a malá kabelka vedle sebe

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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