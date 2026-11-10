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Někomu to nejlépe myslí za úsvitu, jinému až večer. Vrozený chronotyp prozradí ideální dobu pro práci

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Rozpoznání svého chronotypu a dodržování jeho charakteristiky vám dokáže pomoci získat mnoho informací o svém těle. Existují 4 různé skupiny.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Brian Kerrigan / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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