Někomu to nejlépe myslí za úsvitu, jinému až večer. Vrozený chronotyp prozradí ideální dobu pro práci

Rozpoznání svého chronotypu a dodržování jeho charakteristiky vám dokáže pomoci získat mnoho informací o svém těle. Existují 4 různé skupiny.
Ať už patříte mezi jedince, kteří se probouzí před východem slunce, nebo vám dělá problém probudit se před pozdním dopolednem, většina lidí se může ztotožnit s určitým spánkovým chronotypem. Jedná se o skupinu
4 kategorií, do nichž se můžete zařadit, abyste zjistili, co je pro vás nejlepší na základně vašich vnitřních hodin. Stejně tak však můžete získat informace o tom, kdy je pro vás nejvhodnější jíst, pracovat, cvičit, nebo dokonce také komunikovat s lidmi, říká doktor Raj Dasgupta. Chronotypy a jejich význam
Chronotyp je cirkadiánní typologie člověka, která dokáže určit individuální rozdíly v aktivitě a bdělosti jedince. Znalost vašeho chronotypu vám může pomoci pochopit,
jak fungují vaše vnitřní hodiny a jak je můžete synchronizovat se svými každodenními činnostmi a povinnostmi, abyste co nejefektivněji využili svůj čas. Tato skupina se rozděluje na 4 kategorie, a to: chronotyp medvěda, chronotyp vlka, chronotyp lva, chronotyp delfína. Chronotyp medvěda
Do kategorie chronotyp medvěda spadá většina lidí a vypovídá o tom, že se jejich cyklus spánku a bdění řídí podle pohybu Slunce. Pokud se tedy
snadno probouzíte a obvykle vám nedělá problém usínat, patříte sem. Vaše produktivita by měla být nejlepší před polednem a během 14. až 16. hodiny klesat. Je tedy pro vás ideální pracovat od rána do brzkých odpoledních hodin, a poté se věnovat svým záležitostem.
Chronotyp vlka
Lidé s tímto chronotypem mají často problémy s ranním probuzením – ve skutečnosti se cítí mnohem energičtější, když
se probudí v poledne, zejména proto, že jsou nejvíce produktivní v poledne, a to zhruba do 16 hodin. Následně však dostávají druhý impuls, a to kolem šesté hodiny večerní, kdy mohou udělat hodně práce, zatímco všichni ostatní už pro tento den skončili. Chronotyp lva
Chronotyp lva se vyznačuje tím, že rád vstává brzy ráno – dokonce mu nedělá problém probudit se před svítáním a ve své nejlepší kondici je až do poledne. Po této době dochází ke zklidnění a usínat je pro ně nejvhodnější kolem 21. nebo 22. hodiny.
Fotografie: Freepik Chronotyp delfína
Pokud máte problémy s dodržováním jakéhokoli spánkového harmonogramu, pak jste možná delfín.
Lidé spadající do této skupiny si často nedokážou odpočinout kvůli zvýšené citlivosti na různé rušivé faktory, jako je hluk a světlo. Jejich produktivita je poté nejvyšší od 10 do 14 hodin. Účinky dodržování svého chronotypu
Schopnost určit svůj chronotyp vám může poskytnout přehled o vašich cyklech spánku, bdění a době nejvyšší produktivity. Stejně tak vám pomůže:
pochopit, kdy je pro vás nejvhodnější usínat, zjistit si informace o vhodných stravovacích návycích přímo pro vás (někteří lidé by totiž měli jíst více ovoce a zeleniny, zatímco jiným vyhovuje vyšší příjem kofeinových nápojů a zdravých tuků), pochopit souvislost mezi dobou spánku a bdění a vaším duševním zdravím.
Pokud chcete rozpoznat svůj chronotyp, můžete najít na internetu vhodné testy, které vám zadarmo poskytnou výsledky. Poté se stačí řídit tím, co je pro vás dle charakteristiky nejvhodnější.
Zdroj:
Healthline
Príspevok
Chronotypy člověka se liší nejproduktivnější částí dne. Chronotyp medvěda je ten nejčastější zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.