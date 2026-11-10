Cévy mohou být v ohrožení, přestože člověka nic nebolí. Příznaky vysokého cholesterolu přicházejí často příliš pozdě

Vysoká hladina cholesterolu je jedním ze strašáků moderní doby. Lidé si za ni mnohdy mohou sami a její snižování vyžaduje čas a značné úsilí.
Vysoká hladina cholesterolu v krvi může být nebezpečná, protože přispívá k tvorbě plaků na stěnách cév, které mohou způsobit zúžení cév, což může vést k různým zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby, mrtvice a další kardiovaskulární onemocnění. Vysoká hladina cholesterolu může také způsobit problémy s játry a slinivkou břišní. Proto je důležité, abyste udržovali normální hladinu cholesterolu v krvi pomocí zdravé výživy, pravidelného cvičení a v některých případech také pomocí léků, říká doktorka Megan Soliman. Jak se měří vysoká hladina cholesterolu
Vysokou hladinu cholesterolu v krvi nelze často rozpoznat na základě příznaků, protože většinou žádné viditelné příznaky nezpůsobuje. Nejlepší způsob, jak zjistit hladinu cholesterolu, je tedy nechat si udělat krevní test. Tento test měří celkovou hladinu cholesterolu v krvi, stejně jako množství špatného cholesterolu (LDL) a dobrého cholesterolu (HDL).
Obecně platí, že normální hladina celkového cholesterolu by měla být nižší než 200 mg/dl, hladina LDL by měla být menší než 100 mg/dl a hladina HDL by měla být vyšší než 40 mg/dl (u mužů) nebo 50 mg/dl (u žen). Pokud máte zvýšenou hladinu cholesterolu, měli byste konzultovat s lékařem možnosti prevence a léčby.
Jak rozpoznat vysokou hladinu cholesterolu
Nejpřesnější údaje vám tedy vždy poskytne lékař na základě výsledků krevních testů. Existuje však i několik signálů, kterými vám tělo dává znamení, že je vaše hladina cholesterolu vysoká. Ty se však obvykle objevují až v momentě, kdy dojde k rozvoji komplikací. Fotografie: Freepik
Tyto symptomy zahrnují bolest na hrudi, dušnost, únavu, závratě nebo nepravidelný srdeční tep. Tyto příznaky však mohou být také způsobeny jinými zdravotními problémy a vyskytují se obvykle až v pokročilých stadiích kardiovaskulárních onemocnění, které jsou spojeny s vysokou hladinou cholesterolu. Proto je důležité nepodceňovat pravidelné zdravotní prohlídky. Co způsobuje vysokou hladinu cholesterolu
Vysoká hladina cholesterolu v krvi může mít hned několik příčin, včetně dědičnosti, špatných stravovacích návyků, nedostatečné fyzické aktivity, obezity, kouření a vysokého krevního tlaku. Ke zvyšování hladiny cholesterolu významně přispívají potraviny bohaté na nasycené tuky, jako je maso, máslo, sýry, smažené pokrmy a pečivo.
Svůj podíl mohou sehrát i některé zdravotní problémy, jako je cukrovka, onemocnění ledvin, hypotyreóza nebo jaterní onemocnění. V některých případech může být vysoká hladina cholesterolu způsobena i vedlejšími účinky některých léků. Nejčastější příčinou vysokého cholesterolu je však stále nezdravá strava a nedostatek pohybu. Jak snížit hladinu cholesterolu
Kromě léků, které vám předepíše lékař, je při snižování cholesterolu také velmi důležité změnit životní styl. Pomoci vám může obzvláště: Změna stravovacích návyků : Omezte příjem nasycených a trans-tuků a nahraďte je zdravějšími tuky, jako jsou olivový olej a avokádo. Konzumujte více vlákniny, ovoce a zeleniny, luštěniny, celozrnné produkty a ryby bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Zvýšení fyzické aktivity : Pravidelná fyzická aktivita významně napomáhá snížení hladiny cholesterolu. Snažte se cvičit minimálně 30 minut denně, nejméně 5 dní v týdnu. Zhubnut í : Pokud máte nadváhu, snažte se přebytečných kilogramů zbavit. Vyhýbání se kouřen í : Kouření může zvýšit hladinu cholesterolu a negativně poznamenat kardiovaskulární zdraví. Pijte jen příležitostně : Pokud si občas dáte sklenku vína, tělu to neublíží. Holdujete-li však alkoholu často a ve velkém množství, má to na vaše celkové zdraví negativní dopad, a to včetně zvýšené hladiny cholesterolu. Vyzkoušejte doplňky strav y : Rybí tuk a rozpustná vláknina zlepšují hladinu cholesterolu a podporují zdraví srdce. Další doplněk stravy, koenzym Q10, také zlepšuje hladinu cholesterolu, i když jeho dlouhodobý přínos zatím není znám.
Zdroj:
Healthline, Healthline
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Vysoká hladina cholesterolu o sobě dává vědět. Jakmile bije na poplach, pomůže změna životosprávy zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.