Stylistka varuje: tyto 3 chyby při oblékání dělá většina žen po 50

Kdo se po padesátce podívá do skříně, často v ní najde oblečení, které léta fungovalo a najednou jako by přestalo. Stylistky, které se ženám této věkové skupiny věnují, přitom u svých klientek narážejí pořád na stejné drobnosti. Nedělá je úplně každá, ale objevují se tak často, že se o nich v módních rubrikách píše znovu a znovu. Potěšující je, že žádná z nich nevyžaduje nový šatník.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Postava se změní, zvyky zůstanou
S věkem se mění tvar obličeje, držení těla i tón pleti, která bývá bledší nebo nažloutlejší. Barvy a střihy, jež skvěle seděly ve třiceti, proto dnes mohou působit jinak. Většinou stačí oblečení přizpůsobit tomu, jak vypadáme teď.
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Široký svetr nebo halena o číslo větší působí jako jistota. Americká módní redaktorka a stylistka Lois Joy Johnson, která se dlouhodobě věnuje ženám nad 50 let, ale upozorňuje, že nadbytek látky postavu opticky zvětší a udělá z ní hranatý tvar bez kontur. Oblečení má tělo lehce sledovat, přitom nemusí nikde škrtit.
Pomoct mohou malé triky. Odhalit kus krku výstřihem do V, vyhrnout rukávy nad zápěstí nebo zvolit kalhoty, které končí nad kotníkem. Volnou tuniku stačí v pase lehce přepásat úzkým páskem a halenu zastrčit jen zepředu.
Foto: Magnific.com Krejčí jako nejlepší kamarád
Konfekce málokdy sedí dokonale, a s měnící se postavou ještě méně. Zkrátit nohavice, upravit délku rukávů nebo zúžit sukni zvládne každá krejčovská dílna a výsledek je vidět okamžitě. Místo kupování větších velikostí se vyplatí zkusit svou skutečnou velikost v pohodlnějším střihu nebo z poddajnějšího materiálu.
Přečtěte si také: Celý život jsem si kupovala kabáty o číslo větší. Až stylistka mi ukázala, proč vypadám o 10 let starší Chyba druhá: Černá od hlavy až k patě
Černá štíhlí a ke všemu se hodí. Když je z ní ale celý outfit, může u zralé pleti zvýraznit stíny a vrásky, takže obličej pak vypadá unaveně. Upozorňuje na to i Deirdre Nicholas, která na YouTube radí ženám nad 50 let, jak se oblékat.
Černou proto nemusíte vyhazovat. Stačí k ní přidat něco světlého nebo barevného blízko obličeje, třeba bílou halenku pod tmavé sako nebo šátek či svetr v sytější barvě.
Foto: Magnific.com Chyba třetí: Všechno ladí až příliš
Boty ve stejné barvě jako kabelka a k tomu stejný pásek dříve platily za vrchol elegance. Dnes takový komplet působí strnule a trochu staromódně. Zajímavější je kombinovat věci různého charakteru, třeba elegantní kalhoty se sportovnějšími botami, nebo k neutrálnímu oblečení přidat jeden barevný doplněk.
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Uvolnit se dá i u šperků. Zlato a stříbro se dnes klidně nosí dohromady a outfit tím hned působí současněji.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.aarp.org/entertainment/beauty-style/womens-outfit-mistakes/, https://vegoutmag.com/fashion-and-beauty/r-8-styling-mistakes-that-instantly-age-you-after-50-and-what-to-do-instead, https://blog.petitedressing.com/the-7-styling-habits-experts-say-women-over-50-should-break/, https://blog.petitedressing.com/10-everyday-outfit-mistakes-that-women-over-50-dont-notice/, https://uk.news.yahoo.com/women-aged-over-50-warned-092008632.html, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-zmeny-ktere-se-deji-s-vasim-vzhledem-po-padesatce-40512811, https://eluxemagazine.com/?p=323227