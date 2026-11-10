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Stylistka varuje: tyto 3 chyby při oblékání dělá většina žen po 50

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Kdo se po padesátce podívá do skříně, často v ní najde oblečení, které léta fungovalo a najednou jako by přestalo. Stylistky, které se ženám této věkové skupiny věnují, přitom u svých klientek narážejí pořád na stejné drobnosti. Nedělá je úplně každá, ale objevují se tak často, že se o nich v módních rubrikách píše znovu a znovu. Potěšující je, že žádná z nich nevyžaduje nový šatník.
Stylistka varuje: tyto 3 chyby při oblékání dělá většina žen po 50

Stylistka varuje: tyto 3 chyby při oblékání dělá většina žen po 50

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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