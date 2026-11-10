ChatGPT od společnosti OpenAI nejprve popsal svůj názor slovy:
„Kdybych měl popsat ideální ženu, nezačínal bych barvou vlasů, velikostí oblečení ani věkem. Představuji si ženu, která má svůj vlastní výraz, umí se smát i sama sobě, nebojí se říct, co si myslí, a nemusí se za každou cenu zalíbit všem. Může mít vrásky, šedivé vlasy, pár kilo navíc nebo úplně obyčejný vzhled. Důležitější je, jestli z ní vyzařuje osobnost, energie a životní zkušenost. Přitažlivost totiž podle mě nevzniká dokonalou symetrií obličeje, ale tím, že člověk není zaměnitelný s tisíci jinými. A kdybych měl vybrat jednu vlastnost, která ženě sluší nejvíc, byla by to schopnost být sama sebou.“
Jaké bylo naše překvapení, když po tak procítěném úvodu ChatGPT vygeneroval tuto fotografii:
Ideální žena podle ChatGPT | Zdroj: Vygenerováno s pomocí ChatGPT OpenAI redakce Nespechej.cz
Na obrázku se objevila mladá blondýnka s dlouhými vlnitými vlasy, světlýma očima, výraznými rty a bezchybnou pletí. Má jemné rysy, souměrný obličej a upravený, ale zdánlivě přirozený vzhled. Působí sebevědomě, zároveň přístupně a přátelsky. Přesně takový typ krásy, který bychom našli
v reklamách na kosmetiku nebo na stránkách módních magazínů.
Žádné šediny, vrásky, výraznější nedokonalosti pleti ani známky stárnutí. Umělá inteligence zkrátka sáhla po velmi známém obrazu ženské krásy, ačkoli slovní popis stereotypu neodpovídal.
Umělá inteligence nemá vlastní vkus
Znamená to, že umělá inteligence považuje blondýnky s modrýma očima za nejkrásnější ženy? Tak jednoduché to není. AI nemá vlastní vkus ani osobní představu o přitažlivosti. Vytváří obrázky na základě zadání a vzorců, které se naučila při zpracování velkého množství obrazových a dalších dat.
Do výsledku se proto promítá nejen samotný požadavek, ale také
vizuální stereotypy, se kterými se při generování pracuje. Když ji požádáme o portrét dokonalé ženy, má tendenci sáhnout po typu, který známe z reklam, kosmetických kampaní a módních fotografií.
Kdybychom zadání změnili a požádali ji například o portrét krásné zralé ženy, výsledek by mohl být úplně jiný. Stejně tak by se změnil podle toho, zda bychom chtěli přirozený vzhled, výraznou osobnost nebo ženu s rysy, které nejsou běžně spojovány s módním průmyslem.
AI jako zrcadlo společnosti?
Náš malý experiment samozřejmě není vědeckým průzkumem ani důkazem toho, že umělá inteligence upřednostňuje jeden typ žen před ostatními. Ukazuje ale, jak snadno se při jednoduchém zadání objeví obraz krásy, který už dobře známe. Je tak prostě nastavená a zobrazuje společenské trendy. Přestože ve svém výkladu zdůrazňuje význam duševních vlastností.
A tak se nabízí otázka: Kdybychom stejný úkol zadali deseti různým lidem, vybrali by také obrázky štíhlých blondýnek s modrýma očima? Nebo bychom se dočkali pestřejší kolekce? A jak si představujete ideální ženu vy? Napište nám do diskuze.
Zdroje článku:
nespechej.cz
Autor článku:
Eliška Černá