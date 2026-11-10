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Jak vypadá dokonalá žena podle AI. Zeptali jsme se

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Krása má mnoho podob a každá doba si vytváří vlastní představu o tom, jak by měla vypadat ideální žena. Zajímalo nás, jak se na ženský ideál dívá umělá inteligence. Požádali jsme ji, aby nám vytvořila portrét dokonalé ženy. Výsledek je docela výmluvný.
Jak vypadá dokonalá žena podle AI. Zeptali jsme se

Jak vypadá dokonalá žena podle AI. Zeptali jsme se

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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