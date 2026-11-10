Vyschlá ústa mohou nenápadně ničit zuby i dásně. Při dlouhodobých potížích je nutné odhalit skutečnou příčinu

Sucho v ústech mohou způsobit některé léky, stres, dehydratace, ale také jisté nemoci a poruchy, jako například autoimunitní onemocnění či Alzheimerova choroba.
Pocit vyschlých úst a sucho v ústech a na jazyku může způsobit řadu nepříjemných symptomů, jako jsou problémy s polykáním, podráždění úst, nepříjemný dech a zvýšené riziko zubního kazu a zánětů dásní. Sucho v ústech je tedy sice nepříjemné, ale naštěstí se obvykle nejedná o závažný zdravotní problém a obvykle ho lze i snadno vyřešit. Pokud však trpíte chronickým suchem v ústech, je vhodné se poradit s lékařem, který vám může doporučit další léčbu, říká doktorka Alana Biggers. Proč vzniká pocit sucha v ústech a na jazyku
Pocit sucha v ústech může mít několik příčin, jednou z nejčastějších je dehydratace, kdy tělo nedostává dostatečné množství tekutin, aby udrželo normální produkci slin . Tvorbu slin mohou snižovat i některé léky, jako jsou antidepresiva, antihistaminika a diuretika. Další častou příčinou je dýchání ústy a chrápání, stejně jako nadměrný stres a úzkost.
K suchu v ústech mohou přispívat i některé nemoci a poruchy, jako Sjögrenův syndrom (případně i jiná autoimunitní onemocnění), cukrovka, cystická fibróza a Parkinsonova choroba . Kromě toho mohou mít na sucho v ústech negativní vliv i některé návyky, jako je kouření, konzumace alkoholu a užívání drog (obzvláště metamfetaminu).
Komplikace suchých úst
Kromě nepříjemného pocitu a rozpraskaných rtů může sucho v ústech vést i k dalším zdravotním problémům. Jedná se například o problémy s polykáním a trávením potravy, podráždění sliznice úst, záněty dásní a zvýšené riziko zubního kazu. Fotografie: Pexels Jak se suchá ústa léčí
Je důležité zjistit příčinu sucha v ústech, aby bylo možné zvolit správnou léčbu. Pokud se jedná o vedlejší účinek léku, lékař většinou navrhne jeho změnu nebo dávkování . V případě nemocí a poruch může být nutná léčba příčiny. Existují také různé léky a prostředky, které mohou pomoci při léčbě sucha v ústech, jako jsou umělé sliny a hydratační gely. Jak můžete zmírnit příznaky sucha v ústech Pravidelně pijte vodu: Při nedostatku tekutin v těle se snižuje produkce slin, proto je důležité pít dostatek vody během dne. Žvýkejte žvýkačku bez cukru : Žvýkačka může pomoci stimulovat tvorbu slin v ústech, což může zmírnit pocit sucha. Používejte umělé sliny : Umělé sliny jsou kapalina, která může pomoci nahradit nedostatek přirozených slin v ústech. Pozor na některé potraviny : Vyhýbejte se potravinám a nápojům, které mohou způsobovat suchost v ústech. Jedná se zejména o kofein, alkohol a kyselé potraviny. Udržujte vlhkost v místnosti: Vlhkost v místnosti pomáhá udržovat sliznice v ústech vlhké, což může zmírnit pocit sucha. Vyhýbejte se kouření a drogám : Kouření může dráždit sliznici úst a vést k suchu v ústech. Proto je vhodné s kouřením přestat, nebo ho omezit. Totéž platí pro drogy i alkohol.
Zdroj:
Healthline
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Vyschlý jazyk, ústa a rozpraskané rty: Nepříjemné symptomy způsobuje životospráva, ale i nemoci zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.