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Vyschlá ústa mohou nenápadně ničit zuby i dásně. Při dlouhodobých potížích je nutné odhalit skutečnou příčinu

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Sucho v ústech mohou způsobit některé léky, stres, dehydratace, ale také jisté nemoci a poruchy, jako například autoimunitní onemocnění či Alzheimerova choroba.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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