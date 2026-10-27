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Válka ve StarDance: Diváci se bouří proti Chlopčíkovi, Sandeva schytala tvrdou kritiku

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Pohádkový večer StarDance se proměnil v pořádně nepříjemné drama! Herečka Sara Sandeva (29) si po boku tanečníka Daniela Makovce vysloužila od přísného porotce Zdeňka Chlopčíka (69) pouhé tři body. Jeho nekompromisní hodnocení však pořádně nadzvedlo ze židlí televizní diváky, kteří se začali bouřit. Podle některých totiž porota zašla příliš daleko!
Sandeva, Chlopčík - kauza ve StarDance.

Sandeva, Chlopčík - kauza ve StarDance.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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