Praha půjčí soukromým středním školám 300 milionů na rozšíření kapacit

Praha půjčí soukromým středním školám 300 milionů na rozšíření kapacitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
śkola, třída
Článek byl publikován 03.11.2026 20:30
Středočeský kraj se ostře ohrazuje proti připravované změně rozdělování výnosů z poplatků za odběr...
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