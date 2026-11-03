Šest let s Forejtem a najednou zmizela. Eva Burešová odjela z Česka, odpojila se od sítí a přiznala, že už nemohla dál

Herečka a zpěvačka, kterou česká veřejnost zná třeba ze seriálu Zoo nebo už šest let jako partnerku televizního šéfkuchaře Přemka Forejta, zmizela. VIPŽivot zaznamenal, že si prostě sbalila kufry, odjela do zahraničí a odpojila se ze sociálních sítích. Na Instagramu nechala jediný vzkaz: „Poslední týdny byly pro mou duši náročnější, než jsem si vůbec dokázala připustit.“ Rozhodla se o sebe pečovat, odjet pryč a na čas se odstřihnout od zpráv, sítí i moderního světa. Konkrétní příčinu nepojmenovala. Nemusela.
Co vlastně řekla, a co ne
Burešová ve svém instagramovém vyjádření volila slova opatrně. Mluvila o psychické zátěži, o potřebě péče o sebe, o rozhodnutí odjet do zahraničí. Neuvedla zemi, město ani plánovanou délku pobytu. Nezmínila jednu konkrétní událost, která by vše spustila. Pak se rozjela mediální mašinérie domněnek, především o tom, zda za odjezdem nestojí krize ve vztahu s Forejtem. Jenže doložená fakta ukazují jinam. Pouhé dva týdny před odjezdem zveřejnili oba na Instagramu vzájemná vyznání k šestému výročí vztahu. O den později Burešová v rozhovoru pro Super přímo reagovala na spekulace o rozchodu: „Žádná krize tam není.“
Současné „zmizení“ zapadá do trajektorie, která trvá minimálně dva roky. Tehdy Burešová v rozhovorech pro Novinky i Super.cz popisovala stav po sedmi až osmi letech nepřetržitého seriálového maratonu. Používala formulace jako „bylo toho už moc“ a „už nemůžu dýchat“. Mluvila o roční pauze od herectví, o potřebě načerpat sílu. V rozhovoru pro iDNES šla ještě hlouběji: přiznala úzkosti, které ji provázejí od třinácti let, a panické ataky, kvůli nimž v minulosti měsíce nevycházela z bytu. A pak přišel projekt SAIJA a singl MLČ. Jeho oficiální popis od Universal Music zněl jako manifest: výpověď o frustraci ze sociálních sítí, informačního tlaku a očekávání, jak by člověk měl žít.
Co běží dál
Burešová během zahraničního pobytu podle vlastních slov píše nové texty a melodie. Album pod hlavičkou SAIJA avizovala na jaro 2027. Na jejím oficiálním webu zůstává vypsaný koncert 31. března 2027 v pražské Roxy, ticketing je aktivní a vstupenky v prodeji. Žádný termín nebyl zrušen ani přesunut. Není to přitom v českém showbyznysu úplně ojedinělý krok. Richard Krajčo veřejně mluvil o digitálním detoxu, protože se mu z cinknutí telefonu dělalo špatně. Jitka Nováčková popsala měsíční pauzu od veškeré online komunikace. Dara Rolins spojila sociální detox s prací na novém albu.
Burešová drží u svého soukromí konzistentní model: veřejnosti sdělí rámec, ale konkrétní detaily si nechá pro sebe. Udělala to u vztahu s Forejtem, udělala to u úzkostí, dělá to teď. Neříká proč přesně, neříká kde přesně, neříká na jak dlouho. Říká jen, že to potřebuje. Podle nás je právě tahle střídmost důvod, proč její vyjádření působí věrohodně, a proč je zbytečné ho přetěžovat spekulacemi. Nejbližší veřejný test návratu do normálu je březen 2027 a pódium v Roxy.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová