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Nemocnost v Praze klesla o čtvrtinu, za poklesem stojí podzimní prázdniny

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Nemocnost s akutními respiračními infekcemi v Praze mezitýdně výrazně klesla. Podle dat pražské hygienické stanice (HSHMP) dosáhl počet nemocných ve 44. kalendářním týdnu hodnoty…
nemoc-chripka.nachlazeni-kasel

nemoc-chripka.nachlazeni-kasel

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 19:00

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