Středočeský kraj bojuje proti změně poplatků za podzemní vodu. Hrozí mu výpadek desítek milionů

Středočeský kraj bojuje proti změně poplatků za podzemní vodu. Hrozí mu výpadek desítek milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
studna pumpa voda
Článek byl publikován 03.11.2026 19:50
Jihomoravský kraj udělal další konkrétní krok k přeměně svých nemocnic z příspěvkových organizací na...
Nemocnost s akutními respiračními infekcemi v Praze mezitýdně výrazně klesla. Podle dat pražské hygienické...
U obce Výšinka na Trutnovsku se v úterý rozeběhly vrtáky a trhaviny. Stavbaři zahájili ražbu tunelu Kamenný...
Vranovská přehrada na Znojemsku čelí závažné situaci. Zásobní prostor nádrže je aktuálně zaplněn jen z 27...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →