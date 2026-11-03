Shannon Loftis po 29 letech u Microsoftu označila vedení Xboxu za klauniádu

Letos v únoru odstoupil dlouholetý šéf herní divize Microsoftu, Phill Spencer. Obratem jej nahradila Asha Sharma, která v předchozích dvou letech měla na starost platformy umělé inteligence. Dlouho nebylo jasné, kam bude s divizí Xboxu směřovat, objevovaly se i zprávy o zrušení plánů s klasickou výkonnou konzolí a náhradou cloudovým řešením. Nakonec se však vrátila myšlenka lokálního řešení, klasické výkonné konzole, která hry akceleruje vlastními procesorovými a grafickými jádry.
Že se v herní divizi děje něco zvláštního, naznačily zprávy o výpovědi Helen Chiang, COO (Chief Operating Officer), která byla údajně „vyhozena za porušení firemních zásad“. Chiang následně na tyto zprávy reagovala následujícím vyjádřením:
„Spekulovalo se o mém náhlém odchodu z Microsoftu, včetně tvrzení, že jsem byla 'vyhozena za porušení zásad'. To není přesné a i když z toho nechci dělat pointu, mlčení by se nemělo zaměňovat za souhlas. To, co bylo o mém odchodu řečeno, i to, co zůstalo nevyřčeno, vytváří zkreslený obraz. Je pro mě důležité uvést věci na pravou míru.“
--- Helen Chiang
Chiang dále vysvětlila, že ji tyto události po 21 letech práce u Microsoftu zaskočily a zklamaly. U společnosti nastoupila v roce 2005, do herní divize se přesunula v roce 2007 a poslední pracovní pohovor absolvovala v roce 2011. Pak již byly její pocize měněny vedením firmy, aniž by se o vyšší posty sama aktivně ucházela.
Na odchod Helen Chiang, který byl provázen zprávami o „vyhození za porušení firemních zásad“ reagovala Shannon Loftis (úvodní snímek), která u společnosti pracovala téměř tři dekády, odešla na odpočinek v roce 2022 a Helen Chiang i osoby z nového vedení znala:
Jednoznačně stojím na straně Helenina týmu. Už samotný „únik“ (nepravdivých informací – za jakým účelem? Pojďme si zaspekulovat, kdo mohl takové rozhodnutí učinit) ukazuje na ztrátu morální integrity a „jasného směřování“ ve vedení Xboxu. Skutečný vedoucí tým by neúnavně pátral po původci úniku a vyvodil by příslušné důsledky, protože „důvěrné personální záležitosti“ reálně mohou být důvodem k podání žaloby pro pomluvu. Je z toho jedna velká klauniáda a je mi upřímně líto všech, kteří se s tím ještě musejí potýkat.
--- Shannon Loftis
Loftis do roku 2022 pracovala jako vice-prezidentka Xboxu, což znamená, že Helen Chiang byla 15 let v jejím týmu a právě z rozhodnutí Loftis pracovala na pozicích v divizi, ze které byla nyní (s pomluvou od cesty) odejita.