Hackeři získávají nebezpečnou výhodu. Podle OpenAI klasické zabezpečení nestačí

Umělá inteligence dokáže pomáhat programátorům, ale stejně dobře může posloužit útočníkům při hledání bezpečnostních slabin. OpenAI proto přichází s neobvyklým krokem. Své vlastní modely nasadí proti vlastní infrastruktuře a nezávislým výzkumníkům výrazně zvýší odměny za odhalené zranitelnosti. Nový bezpečnostní plán společnost oznámila 2. listopadu 2026.
Do připravovaného testování se zapojí také společnost Cathedral Systems, kterou vede Gavin Kliger. Její odborníci budou společně s týmy OpenAI prověřovat zabezpečení systémů, vyhledávat slabá místa a ověřovat účinnost navržených oprav.
Za jedinou chybu může výzkumník získat 172 000 dolarů
Nejvýraznější změnou je navýšení odměn v programu Security Bug Bounty. OpenAI více než čtyřnásobně zvyšuje průměr středních hodnot odměnových pásem pro středně závažné, vysoce závažné a kritické zranitelnosti.
Za kritickou chybu v ChatGPT, Codexu nebo platformě API lze nově získat až 30 000 dolarů. Mimořádně závažné nálezy mají základní odměnu až 100 000 dolarů, která může díky bonusům vzrůst na 172 000 dolarů.
Společnost zveřejnila také modelové příklady. Za zranitelnost umožňující převzetí účtu jediným kliknutím by podle nových pravidel mohla vyplatit 51 577 dolarů. Hypotetická chyba zpřístupňující cizí konverzace by mohla vynést 171 925 dolarů. Nejde o potvrzené bezpečnostní incidenty, ale o ilustraci výpočtu odměn.
Tradiční obrana podle OpenAI přestává stačit
Obavy společnosti nejsou pouze teoretické. Během předchozí bezpečnostní akce zapojila OpenAI čtvrtinu svých produktových inženýrů. Ti s pomocí nástroje Codex vyšetřovali podezřelé nálezy, reprodukovali zranitelnosti v izolovaném prostředí a připravovali opravy.
Nyní chce tento přístup rozšířit. AI agenti totiž dokážou kombinovat jednotlivé slabiny a automatizovat činnosti, které dříve vyžadovaly značné úsilí zkušených hackerů.
Zásadní změna spočívá v tom, že zabezpečení už nemá být pouze reakcí na nalezený problém. OpenAI chce své systémy nepřetržitě prověřovat a opravovat dříve, než zranitelnosti někdo zneužije. Nové partnerství s Cathedral Systems je zatím ve fázi příprav a jeho výsledky společnost dosud nezveřejnila.