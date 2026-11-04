Třívrstvá tvarohová buchta s jemnou náplní. Vláčný domácí moučník, který chutná skvěle i druhý den

Buchty na plech mám od dětství spojené hlavně s víkendem. U nás se peklo skoro každou sobotu nebo neděli, jen občas se udělala výjimka. Ke kávě má být něco domácího, nakrájí se pár řezů navíc a druhý den je svačina hotová. Tahle třívrstvá tvarohová buchta do téhle domácí kategorie sedí přesně: dole kakaové těsto, uprostřed tvarohová náplň s pudinkem a nahoře světlá měkká vrstva. Je sytá, při krájení se nerozpadá a díky vařenému pudinku v náplni zůstává vláčná i po odležení.
Na tomhle receptu je fajn, že na stole vypadá trochu slavnostněji než běžná buchta na plech, ale práce navíc tam moc není. Spodní těsto je
hustší, takže ho člověk neroztírá vařečkou. Spíš ho prostě prsty namačká na plech. Zní to trochu staromódně, ale tady je to opravdu nejrychlejší řešení. Vrchní těsto je řidší, rozlije se snadněji a po upečení vytvoří měkkou světlou vrstvu, která tvaroh schová.
U nás doma se tahle buchta objevuje už roky. Někdy skončí na stole v neděli odpoledne, jindy se pár kousků zabalí dětem na pondělní
svačinu. Nejvíc mě na ní baví vrstvy: pevnější kakaový základ, jemnější tvarohový střed a vláčný vršek.
Můj tip zní: Tvarohovou náplň po uvaření pudinku nechte chvíli stát, ale nenechávejte ji úplně vystydnout. V téhle teplotě se ještě dobře roztírá a tolik se nevsákne do spodního těsta. Recept na třívrstvou tvarohovou buchtu
Doba přípravy: přibližně 30 minut Doba pečení: asi 40 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: zhruba 20 až 24 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Kakaové těsto: 300 g polohrubé mouky 100 g rozpuštěného másla 200 g cukru krupice 1 vejce 2 lžíce kakaa 1 balíček prášku do pečiva
Tvarohová náplň: 2 balení měkkého tvarohu 1 balíček vanilkového pudinku 500 ml mléka 1 balíček vanilkového cukru 2 lžíce cukru
Vrchní světlé těsto: 3 vejce 200 g cukru krupice 6 lžic vody 300 g polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva Postup přípravy vláčné třívrstvé buchty s tvarohem
1. Troubu předehřejte na
200 °C. Nachystejte si větší plech a vyložte ho pečicím papírem, případně ho vymažte a vysypte. U téhle buchty se hodí mít všechno připravené předem, protože vrstvy jdou na plech hned po sobě.
2. Na spodní těsto nasypte do mísy
polohrubou mouku, cukr, kakao a prášek do pečiva. Promíchejte, přidejte vejce a rozpuštěné máslo. Vypracujte pevnější těsto. Nemá být tekuté, spíš kompaktní a tvárné.
3. Těsto přeneste na plech a rukama ho rozmačkejte do souvislé vrstvy. Když si dlaně lehce navlhčíte nebo potřete kapkou oleje, půjde to líp. Pozor hlavně na rohy, tam bývá těsta často méně a po upečení je to vidět.
Připravte tvarohovou náplň
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4. Z
mléka, vanilkového pudinku, vanilkového cukru a 2 lžic cukru uvařte hustý pudink. Nechte ho krátce zchladnout, pak do něj vmíchejte měkký tvaroh a směs rozmíchejte dohladka.
5. Tvarohovou náplň rozetřete na kakaový základ. Netlačte na spodní těsto zbytečně silně, mohlo by se začít trhat. Dobře poslouží širší lžíce nebo stěrka, klidně na chvíli namočená v horké vodě.
6. Na světlé těsto vyšlehejte
vejce s cukrem do světlejší pěny. Přilijte vodu a nakonec vmíchejte polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva. Výsledné těsto má být hladké a řidší než kakaová spodní vrstva.
7. Světlé těsto nalijte na tvaroh a opatrně ho rozetřete až ke krajům. Praktické je dát ho nejdřív na několik míst po povrchu a až potom ho spojit do jedné vrstvy. Náplň pod ním se tak tolik nerozhýbe a nezačne se promíchávat.
Pečení
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte zhruba
40 minut při 200 °C. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci buchtu raději hlídejte. Hotová je ve chvíli, kdy vršek lehce zezlátne a špejle zapíchnutá do horní vrstvy nevyjde obalená syrovým těstem. Foto: Cooky.cz, Buchtu pečte do lehkého sezlátnuti.
9. Upečenou buchtu nechte vychladnout přímo na plechu. Teprve po zchladnutí vrstvy zpevní a řezy budou vypadat čistěji. Podávat ji můžete jen tak, případně lehce poprášenou moučkovým cukrem. V chladu bez potíží vydrží do druhého dne; často se pak dokonce krájí lépe.
Foto: Cooky.cz, Buchta se lépe krájí dobře vychlazená. Ještě pár rad na závěr k třívrstvé tvarohové buchtě Když je tvarohová náplň příliš hustá, vmíchejte 2 až 3 lžíce mléka. Půjde lépe roztírat a střed zůstane jemnější. Pro výraznější chuť můžete do kakaového těsta přidat špetku skořice. S kakaem a tvarohem si dobře rozumí. Na krájení se hodí delší nůž. Mezi jednotlivými řezy ho otřete, vrstvy pak zůstanou hezky oddělené. Když chci mít horní vrstvu opravdu jemnou, proseju mouku i prášek do pečiva předem do mísy. Je to práce na chvilku a v těstě se pak nedělají hrudky.
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