Těstoviny s fetou z jednoho pekáčku: Rozpečený sýr, šťavnatá rajčata a bazalka se krásně doplňují

Asi jsem byla úplně poslední člověk na světě, který se odhodlal vyzkoušet tenhle obrovský
internetový hit, o kterém mluvila celá sociální síť. Když jsem ale nakonec viděla ty úžasně zkaramelizované kousky rajčat spojené s krémovým sýrem, okamžitě jsem musela běžet do obchodu pro všechny ingredience. A výsledek? Naprosto mě to okouzlilo a teď bych tenhle mohla jíst klidně každý den. Spojení bleskový oběd slané , sladkých upečených rajčátek, voňavého česneku a čerstvé bazalky funguje s těstovinami tak fety dokonale, až přechází zrak.
Je neuvěřitelné, jak z mála obyčejných surovin vznikne taková
kulinářská bomba bez jakéhokoliv zdlouhavého stání u plotny. Všechno vlastně udělá trouba za vás, zatímco vy si v klidu uvaříte oblíbené . těstoviny
Můj tip zní: Do pekáčku k rajčatům a fetě přidejte kromě olivového oleje ještě lžičku sušeného oregana nebo kapku kvalitního balzamikového octa; chuť omáčky se tím ještě více prohloubí a získá naprosto luxusní šmrnc. Recept na těstoviny s rozpuštěnou fetou, česnekem a pečenými rajčaty
Celkový čas přípravy a pečení: 45 minut Ingredience potřebné k přípravě 500 g cherry rajčat 5 stroužků česneku 250 g sýru feta 400 g libovolných těstovin (například penne nebo fusilli) 4 lžíce olivového oleje 1 hrst čerstvé bazalky 1 špetka soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 1 lžička provensálských bylinek Postup k přípravě těstovin s fetou a rajčaty
1. Předehřejte troubu na
200 stupňů.
2. Do zapékací misky nebo hlubšího plechu nasypte celá cherry rajčata a přidejte oloupané stroužky česneku.
3. Doprostřed pekáčku mezi rajčata
položte celý blok sýru feta.
4. Všechny suroviny v pekáčku
štědře pokapejte olivovým olejem a rovnoměrně posypte solí, mletým černým pepřem a provensálskými bylinkami.
5. Pekáček vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 200 stupňů přibližně 30 až 35 minut, dokud rajčata nepopraskají a feta nezíská zlatavý nádech.
6. Zatímco se peče sýr s rajčaty, ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu a
uvařte těstoviny al dente podle návodu na obalu.
Test znalostí italské gastronomie: Šanci získat alespoň 8 z 10 bodů mají jen zkušené kuchařky
7. Uvařené těstoviny
sced’te, ale nezapomeňte si stranou odložit asi půl hrnku vody z vaření.
8. Horkou upečenou fetu s měkkými rajčaty a česnekem
vyndejte z trouby a vidličkou vše důkladně rozmačkejte v hladkou krémovou omáčku.
9. Do vzniklé rajčatovo-sýrové směsi
přisypte uvařené těstoviny, přidejte nasekanou čerstvou bazalku a podle potřeby přilijte trochu odložené vody.
10. Všechny ingredience na talíři nebo přímo v pekáčku
důkladně promíchejte, aby omáčka obalila každé těstovinu, a ihned podávejte. Foto a Zdroj: Co budu jíst? Nejdřív je potřeba upéct fetu s rajčaty Tipy redakce: Výběr pravé fety: Používejte originální řeckou sýrovou fetu z ovčího a kozího mléka, která se při pečení krásně krémově rozpustí na rozdíl od sýrů balkánského typu. Využití vody z těstovin: Odložená voda z uvařených těstovin obsahuje škrob, který skvěle spojí omáčku dohromady, aby nebyla příliš hustá. Přidání čerstvých bylinek: Čerstvou bazalku vmíchejte až úplně nakonec po upečení, aby si zachovala svou intenzivní zelenou barvu a svěží chuť. Kombinace s chilli: Pokud máte rádi pikantnější jídla, přidejte k rajčatům před pečením špetku sušených chilli vloček. Skladování a ohřívání: Pokrm chutná nejlépe čerstvě připravený ihned po promíchání, ale zbylé porce můžete krátce ohřát na pánvi s kapkou vody.
Cuketové kuličky nejsou jen nouzovka ze zahrady: Křupavé sousto, po kterém se doma jen zapráší
VIDEO
Česnekové toasty s rajčaty a sýrem Feta: středomořská chuť hotová za pár minut, skvěle se hodí na jarní odpolední posezení s přáteli
Foto a recept: Se souhlasem Co budu jíst?