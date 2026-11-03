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Těstoviny s fetou z jednoho pekáčku: Rozpečený sýr, šťavnatá rajčata a bazalka se krásně doplňují

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Vyzkoušejte virální pečené těstoviny s rozpečenou fetou, cherry rajčátky, česnekem a čerstvou bazalkou. Rychlá a krémová italská delikatesa upečená za 30 minut.
Obrázek k receptu na těstoviny s fetou

Obrázek k receptu na těstoviny s fetou

Zdroj: Foto a Zdroj: Co budu jíst? Recept na těstoviny s fetou a pečenými rajčátky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 23:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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