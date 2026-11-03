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Bolest zad ještě neznamená poškozenou páteř. Vědci vysvětlují, co skutečně pomáhá

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Dennívýzva
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Když člověka rozbolí záda, snadno získá pocit, že si „něco vyhodil“ a měl by hlavně ležet. U většiny běžných bolestí v dolní části zad je ale situace složitější. Moderní medicína stále častěji mluví o bolesti jako o citlivém poplachovém systému, ne o jednoduchém snímku poškození. Co tedy obvykle pomáhá a kdy už je na místě rychle vyhledat lékaře?
Bolest zad ještě neznamená poškozenou páteř. Vědci vysvětlují, co skutečně pomáhá

Bolest zad ještě neznamená poškozenou páteř. Vědci vysvětlují, co skutečně pomáhá

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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