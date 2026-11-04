Velké téma? Obavy klientů z rekonstrukce elektroinstalace

Klient volá s poptávkou na rekonstrukci elektroinstalace a vy jeho v hlase cítíte tu známou obavu a zároveň spoustu požadavků. Bourání, prach, sekání, nová kabeláž, týdny stavebního ruchu. Jenže co kdyby to jde jinak a lépe? Určitě ho potěšíte.
ABB-free@home® Wireless a ABB-flexTronics jsou skupina bezdrátově komunikujících přístrojů – spínacích, stmívacích, žaluziových aktorů, chytrých smart switchů, automatických spínačů, prostorových termostatů a termostatických hlavic a dalších prvků, které pracují na základech stávající kabeláže. Bez sekání drážek a nových kabelů. Napájené bezdrátové přístroje nainstalujete rychle, klient neřeší tak velký nepořádek a narušení chodu domácnosti. Vedle perfektní funkčnosti dosáhnete samozřejmě i kýženého designového efektu ve shodě se standardními vypínači a zásuvkami.
Konkrétní situace s konkrétními návody
Představte svým klientům možnost postupné nebo celkové rekonstrukce či modernizace elektroinstalace s užitečnými konkrétními tipy. Dozví se například:
Jak přidat do instalace nový spínač nebo stmívač. Jak z obyčejného vypínače udělat chytrý automatický spínač (pohybové čidlo). Jak nastavit vypínač v předsíni, tak, aby rozsvítil i na chodbě a po 2 min chodbu zhasl Jak ovládat vzdáleně vytápění místnost po místnosti. Jak na stávající kabeláž domovního zvonku instalovat moderní videotelefon Anebo jak může být videotelefon už krůček od jednoduché chytré elektroinstalace Že vše funguje nezávisle na WiFi. Stáhněte si návody JAK NA TO
Samozřejmostí je, že „vypínač“ je stále starým známým tlačítkem a že když náhodou nejde WiFi, tak vy dál normálně fungujete, protože ji pro zapnutí světla nepotřebujete! Samozřejmostí je ovládání přístrojů mobilem. Inovativní je, že pro nastavení, instalaci a pak i pro běžné používání slouží jedna společná mobilní aplikace jak pro vás elektrikáře, tak pro klienta. Vše komunikuje bezdrátově, vše funguje v jedné aplikaci ABB-free@home® Next. To do budoucna znamená, že žádné dodatečné výjezdy na místo nejsou potřeba. Klient vám dá přístup a vy hned vidíte, co je případně potřeba řešit.
Tohle klienta potěší
Rekonstrukci můžete řešit postupně. Začít lze jedinou místností, jedním okruhem osvětlení, jedním termostatem. Aby měl váš klient o čem přemýšlet ještě před vaší schůzkou, připravili jsme pro něj i pro vás webové stránky a elektronickou brožuru s konkrétními tipy pro rekonstrukci. Dostanete ho připraveného a motivovaného a rekonstrukce, která by jinak trvala týdny, proběhne lépe bez zbytečného stresu na obou stranách.
Jakub Tuček