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Karlos Vémola vzal patnáctiletého syna do stripklubu. Sledující ale řešili úplně něco jiného než nahé ženy

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Halloweenová noc v pražském Goldfingers přinesla fotky, pod kterými se rozjela debata. Ne o striptérkách. O nové blondýně po Vémolově boku.
Karlos Vémola vzal patnáctiletého syna do stripklubu. Sledující ale řešili úplně něco jiného než nahé ženy

Karlos Vémola vzal patnáctiletého syna do stripklubu. Sledující ale řešili úplně něco jiného než nahé ženy

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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