Karlos Vémola vzal patnáctiletého syna do stripklubu. Sledující ale řešili úplně něco jiného než nahé ženy

Zápasník Karlos Vémola zveřejnil na Instagramu sérii snímků z halloweenské oslavy. VIPŽivot si všimnul, že na jednom pózuje se synem Carlosem Juniorem před neónovým nápisem striptýzového klubu Goldfingers na Václavském náměstí, oba v terminátorském make-upu. Na dalším stojí vedle své nové partnerky Moniky Naomi, která zvolila odvážný kostým s výrazným dekoltem. Popisek? Stručné „Šťastný Halloween“. Žádné vysvětlení, proč patnáctiletý kluk a podnik pro dospělé. A přesto komentáře pod příspěvkem řešily hlavně něco jiného.
Lela 2.0, nebo jen nová přítelkyně?
Komentující se chytili Moniky. „Lela v tom kostýmu vypadá super,“ psali ironicky jedni. Další se ptali, jestli se Vémola s exmanželkou náhodou nevrátil dohromady. Dlouhé blond vlasy, silikonový dekolt, glamour estetika v latexu: vizuální podobnost s Lelou Vémolovou byla pro publikum čitelná. Není to náhoda. Rozchod Vémoly a Lely byl veřejně oznámen teprve 1. dubna, jak informoval iDNES. V létě se začaly objevovat fotky Vémoly s Monikou. Halloweenský večer v Goldfingers tak nebyl izolovaný výstřelek. Byl dalším dílem seriálu, který sledující znali nazpaměť. A každou novou fotku s Monikou četli přes Lelu.
Pod vrstvou vtipů o „kopii Lely“ leží otázka, kterou média artikulovala důrazněji než samotní fanoušci: co dělá patnáctiletý kluk ve striptýzovém klubu? Goldfingers ve svých obchodních podmínkách uvádí, že všichni účastníci aktivit musí být plnoletí, a provozovatel si vyhrazuje právo ukončit službu, pokud je člen skupiny nezletilý. Jak se s tím klub v praxi vypořádal, veřejně známo není. A pak je tu rodič. Jeho odpovědnost zahrnuje péči o mravní vývoj dítěte a při podezření na ohrožení může vstoupit OSPOD. V kontextu probíhajícího sporu o děti mezi Lelou a Karlosem se každá taková fotka může stát argumentem u soudu.
Syn, který vstřebává otcův svět
Carlos Junior není v otcově veřejném životě nováček. Po dokončení povinné školní docházky v Anglii se přestěhoval do Česka. V rozhovoru pro Fight-live sám říkal, že chce zůstat kvůli lepším podmínkám pro bojové sporty a že jeho cílem je dostat se přes Oktagon do UFC. Vémola synovy ambice veřejně podporuje a pravidelně ho zapojuje do svého mediálního prostoru: tréninky, turnaje, společné fotky. Goldfingers je v tomto ohledu jen dalším krokem na škále, kde se otcovský vzor prolíná s životním stylem MMA celebrity. Před rokem slavil Vémola Halloween ještě s Lelou a malým Arnim v rodinném duchu. On jako Terminátor, ona jako Playboy bunny.
Vémola sám nenabídl žádné vysvětlení k přítomnosti syna v klubu. A lidé na sítích se chytili linky, kterou už měsíce živila média: nová partnerka jako vylepšená verze té předchozí. Místo „proč tam byl ten kluk“ se řešilo „proč si Karlos znovu vybral skoro stejný typ„. Podle nás je to přesně ten mechanismus, který Vémolovu veřejnou image drží při životě. Každá kontroverze se rozloží do několika vrstev a ta nejhlasitější (tentokrát Monika) spolehlivě překryje tu nejnepříjemnější. Otázka rodičovské odpovědnosti zůstává viset ve vzduchu, ale algoritmus i publikum už jedou dál.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová