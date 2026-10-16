V sobotu ve 20:00 všichni zapněte Nova Cinema: Poběží nejlepší sci-fi všech dob

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Máte rádi sobotní večery, kdy můžete vypnout mobil, zabořit se do gauče a nechat se unést příběhem, který vás uchvátí na celé hodiny? Dnes večer vás čeká dílo s rozpočtem 165 milionů dolarů, které natočil režisér posedlý autenticitou – nechal vysázet přes 200 hektarů kukuřice jen proto, aby záběry vypadaly reálně.
Jde o snímek, kde se věda setkává s emocemi tak silně, že vám sevře hrdlo. Kde hudba složená za jediný den na základě otcovských citů doplňuje vizuály černé díry vypočítané nositelem Nobelovy ceny. A kde herci nehráli před zeleným plátnem, ale dívali se na skutečné hvězdy promítané kolem nich.
Připravte se na cestu, po které se možná nevrátíte stejní.
Země umírá a otec musí opustit své děti
Vzduch pomalu dochází. Úroda podléhá zkáze. Prašné bouře pohlcují poslední naděje.
V tomto světě bez budoucnosti žije bývalý pilot, kterého záhadné okolnosti navedou k utajovanému projektu. Čelí nejtěžšímu rozhodnutí: zanechat děti na umírající planetě a vydat se na misi, ze které se nemusí vrátit. Cílem je neprozkoumaná červí díra u Saturnu – brána do jiné galaxie, kterou tam zanechala vyšší inteligence.
Tímto dechberoucím dílem je Interstellar z roku 2014, který natočil Christopher Nolan podle scénáře napsaného s bratrem Jonathanem. V hlavní roli pilota Coopera podal strhující výkon Matthew McConaughey, jehož dceru Murph ztvárnily Mackenzie Foy a v dospělosti Jessica Chastain.
Obsazení doplnili Anne Hathaway jako vědkyně Amelia Brand, Michael Caine v roli profesora Branda a Matt Damon jako doktor Mann. Příběh se stal synonymem pro dokonalé propojení vědecké přesnosti a emocí, které vás donutí přemýšlet o místě člověka ve vesmíru.
Hodina na planetě znamená sedm let na Zemi
Nejkrutější scéna? Návštěva vodní planety Miller.
V důsledku extrémní gravitace blízké supermasivní černé díře Gargantua odpovídá jedna hodina na povrchu přesně sedmi pozemským rokům. Když se posádka kvůli komplikaci zdrží necelé tři hodiny, po návratu na loď zjišťuje zdrcující realitu. Pro kolegu Romillyho i celou Zemi uplynulo 23 let, 4 měsíce a 8 dnů.
Cooper sleduje videozprávy dospívající dcery, která stárne před jeho očima. Během chvíle ztratil celé její dospívání. Matthew McConaughey natočil tuto scénu bez jediného slova dialogu – jen čistá bolest v očích muže, který obětoval rodinu pro záchranu lidstva.
Skutečné kukuřičné pole místo počítačových triků
Nolan je proslulý averzí k digitálním efektům. U kanadského Calgary nechal vysázet 500 akrů reálné kukuřice. Po natáčení ji sklidil a prodal se ziskem.
Vesmírné scény? Žádné zelené plátno. Kolem oken lodi byly nainstalovány obří projekční plochy s projekcí hvězd v reálném čase. Herci viděli vesmír přímo před sebou, jejich reakce byly autentické.
Roboti TARS a CASE nebyli počítačovým efektem, ale 90kilogramovými mechanickými loutkami. Na place je ovládal a daboval herec Bill Irwin, který byl z finálních záběrů digitálně vymazán. Výsledek? Roboti působí hmatatelně, fyzicky, reálně.
Hudba složená za den a fyzika od nositele Nobelovy ceny
Hans Zimmer skládal hlavní motiv, aniž znal žánr nebo děj. Nolan mu dal jediný list papíru s dialogem o vztahu otce a dítěte. Zimmer složil ikonickou melodii během jediného dne – čistě na základě emocí z vlastního otcovství.
Nahrávání probíhalo v londýnském kostele Temple Church na historických varhanách z roku 1926. Duchovní nástroj dodal vesmírné atmosféře transcendentní rozměr, který vás doslova pohltí.
Vizuální podoba černé díry Gargantua vznikla z reálných fyzikálních rovnic, které dodal teoretický fyzik a nositel Nobelovy ceny Dr. Kip Thorne. Výpočty ohýbání světla zabraly počítačům stovky hodin a vedly k novým vědeckým poznatkům publikovaným v odborných časopisech.
Dr. Thorne později řekl: „Zobrazení černé díry Gargantua a červí díry ve filmu Interstellar vychází z přesných řešení Einsteinových rovnic obecné relativity. Nejde o pouhou estetickou vizi – vizuální simulace byly natolik přesné, že nám přinesly nové poznatky o tom, jak se chová světlo v blízkosti horizontu událostí.“
Zdroj: youtube.com
Divácký triumf a tři šance na sledování
Film s rozpočtem 165 milionů dolarů utržil celosvětově přes 700 milionů. Na Kinoboxu dosahuje vynikajícího hodnocení 89 %.
Jeden z diváků napsal: „Interstellar není jen sci-fi film, je to pohlcující audiovizuální zážitek. Zimmerova varhanní hudba v kombinaci s realistickým zobrazením vesmíru a emočním příběhem o otci a dceři vytváří dílo, které vás přiměje přemýšlet o místě člověka ve vesmíru ještě dlouho po závěrečných titulcích.“
Film uvádí Nova Cinema v sobotu 17. 10. 2026 od 20:00 do 23:30. Pokud večerní termín nestihnete, sledovat ho můžete v opakování v neděli 18. 10. 2026 ve 14:20 nebo v pondělí 19. 10. 2026 v 10:55.
Sobotní večer jako stvořený pro velké příběhy. Vypnete mobil a necháte se unést?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná